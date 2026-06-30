MADARIAGA: El municipio realiza mejoras en la Plazoleta Zalguizuri

MADARIAGA

La municipalidad de Madariaga a través de la Dirección de Defensa Civil y Espacios Públicos se encuentra poniendo en valor la Plazoleta Zalguizuri sobre calle Rivadavia.





Entre las tareas realizadas se instaló un nuevo juego infantil con forma de mini barco, que se suma a las propuestas recreativas ya existentes para que niños y familias disfruten del espacio.





Además, en los próximos días se llevará adelante el recambio de las luminarias, la colocación de bancos de madera, la reparación de los juegos existentes y la pintura de los mismos.





Mientras se desarrollan las tareas, el nuevo juego permanecerá señalizado y fuera de servicio hasta su habilitación, por lo que se solicita a los vecinos respetar las indicaciones.





Se estima que la totalidad de las mejoras estará finalizada dentro de aproximadamente una semana, permitiendo que la comunidad disfrute de una plazoleta renovada y con mejores condiciones para el encuentro y la recreación.