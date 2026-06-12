Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE sin presentar el certificado

El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar de forma gratuita en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando la tarjeta SUBE , sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad ( CUD ).

La medida comenzará a regir el 19 de junio . El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE.

Según informó la Secretaría de Transporte, la decisión busca simplificar el acceso a este beneficio “resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude ”.

Cuando un usuario con CUD viaje con un acompañante, ambos podrán utilizar el beneficio vinculado al mismo plástico.

“ Su implementación será gradual y coordinada , comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país”, indicaron las autoridades.

Con el cambio que aplicó el Gobierno, las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE.

El trámite se podrá realizar a partir del viernes 19 de junio.

A continuación, el paso a paso para obtener el beneficio con la tarjeta SUBE:

Pese a la incorporación de esta nueva modalidad para viajar en transporte público, el sistema actual seguirá vigente .

De esta manera, las personas con discapacidad también podrán continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico.

Fuente: TN