La ola de calor se traslada hacia el este de Europa, bate más récords y hasta complica la resistencia de Ucrania

KIEV.– La ola de calor que afecta a Europa desde hace más de una semana continúa batiendo récords de temperatura , agrava el riesgo de incendios forestales y pone bajo presión sistemas eléctricos e infraestructuras ya debilitadas.

Este lunes, Eslovaquia alcanzó por primera vez los 41 °C , mientras Italia mantuvo a 22 ciudades bajo alerta roja y Ucrania se preparó para afrontar temperaturas de hasta 38 °C con una red eléctrica todavía golpeada por los bombardeos rusos.

El Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU) informó que la temperatura llegó a 41 °C en Turna nad Bodvou , en el sureste del país, lo que estableció un nuevo máximo histórico. Además, se registraron 40,6 °C en Strkovec y 40,5 °C en Muzla , tres estaciones cercanas a la frontera con Hungría que superaron la marca anterior.

En Italia , la situación tampoco dio tregua. Las autoridades mantuvieron 22 ciudades bajo alerta roja por calor , desde Bolzano , en el norte, hasta Palermo , en Sicilia.

La situación también se agravó en los Balcanes . En Croacia , el servicio meteorológico emitió una alerta roja para regiones como Zagreb , Split y Dubrovnik , mientras decenas de bomberos, con el apoyo de cuatro aviones , combatían un incendio que avanzaba sobre los bosques de pinos de la isla turística de Vis , en el mar Adriático.

En la vecina Serbia , el servicio meteorológico advirtió que las temperaturas alcanzarían los 39 °C , mientras que Albania logró controlar un incendio que durante el fin de semana arrasó numerosas hectáreas de matorrales y olivares cerca de la localidad de Klos .

Los científicos sostienen que esta ola de calor , iniciada el 20 de junio , constituye la peor registrada en Europa . Según explicaron, las temperaturas extremas ya provocaron interrupciones en la generación de electricidad , daños en infraestructura y una fuerte presión sobre los sistemas sanitarios.

En Francia , la agencia nacional de salud pública informó un exceso de 1000 muertes durante este episodio de calor extremo. El organismo precisó que la mayoría de las víctimas fueron personas mayores y advirtió que el número de fallecidos probablemente continuará en aumento.

El presidente de la Sociedad Meteorológica Italiana , Luca Mercalli , anticipó además que el episodio aún no terminó. “Las zonas afectadas son, en líneas generales, las mismas que en la primera ola, incluyendo Francia, España, Alemania, Italia, Suiza y, en cierta medida, Reino Unido” , declaró.

Luego agregó: “Con el calor extremo aumenta el riesgo de incendios forestales, pero también estamos viendo muchas tormentas, lo que obviamente mitiga ese riesgo” . Sin embargo, aclaró que esas tormentas son muy localizadas y que las precipitaciones pueden variar de forma considerable.

En Ucrania , el calor suma una dificultad adicional. El servicio meteorológico advirtió que varias regiones afrontarán temperaturas de entre 35 °C y 38 °C , mientras las autoridades ya programaron cortes de electricidad para este martes en al menos cinco regiones debido a la presión sobre una red eléctrica que aún permanece en reparación.

“El calor supone una prueba importante para equipos que operan en condiciones de guerra desde hace más de cuatro años y han sufrido numerosos ataques” , afirmó Serguéi Kovalenko , director general del grupo energético Yasno , proveedor de electricidad para más de 3,5 millones de hogares y cerca de 100.000 empresas.

El ejecutivo añadió: “Parte de la infraestructura está en reparación, y otra funciona literalmente al límite de su capacidad. Por eso, en los próximos días, el sistema eléctrico operará bajo una fuerte presión” .

Las consecuencias del calor extremo también dejaron nuevas tragedias durante el fin de semana.

En Chipre , dos niños búlgaros de 8 y 10 años fueron encontrados muertos dentro de un automóvil expuesto al sol. En Polonia , dos ciclistas, de 30 y 71 años , fallecieron durante una competencia cerca de Varsovia, en una jornada en la que el país alcanzó un récord de 40,5 °C .

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus , advirtió que “más de 1300 muertes adicionales” ya se registraron en Europa desde el 21 de junio como consecuencia de las altas temperaturas.

Fuente: La Nación