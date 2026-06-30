La funcionaria que le prestó su tarjeta a Adorni declaró que él también habría intentado comprarse un Smart TV

Laura Schiuma , funcionaria de la Casa Rosada, no solo confirmó que en agosto pasado le prestó su tarjeta de crédito al entonces vocero presidencial, Manuel Adorni , que compró con esa Mastercard un monitor para videojuegos. Agregó que también quedó registrado un intento de adquirir con su tarjeta un Smart TV y otros objetos, pero que esas compras fueron rechazadas.

Así lo relató ayer Schiuma en la fiscalía de Gerardo Pollicita . Hoy se conocieron más detalles de esa declaración. La funcionaria explicó cómo fue el pedido que le hizo Adorni, que fue su jefe, y habló de la relación de amistad, de 16 años, que tenía con él.

Según la testigo, el entonces vocero le pidió su tarjeta Mastercard para hacer una compra de unos 2,2 millones de pesos, pero no le contó qué iba a adquirir ni cuál sería el destino de esa compra. Ella le dio los datos de la tarjeta y él hizo la operación. Schiuma no precisó si él anotó los números o le sacó una foto al plástico. Dijo que fue la única vez que esto pasó y que no guarda en su teléfono ningún mensaje alusivo a esta operación.

Schiuma añadió que, cuando llegó el resumen de los gastos de su Mastercard, Adorni le reintegró personalmente el importe en efectivo.

La funcionaria, que hoy es directora general de Actividades Presidenciales, contó que entró a la administración pública por una convocatoria personal de Adorni, que le dijo que necesitaba “gente de confianza”, informó a LA NACION una fuente al tanto de la declaración judicial. Se habían conocido trabajando en una agencia comercializadora del Plan Rombo-Renault, según Schiuma. Ella relató que, por entonces, Adorni era la “mano derecha” del dueño.

Los investigadores creen que el exfuncionario le pidió la tarjeta porque buscaba no aparecer como titular de los gastos. Al momento de las compras, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos . El monitor gamer costó $2.184.999,05 .

Y con el mismo sistema -con tarjetas de otro funcionario- Adorni compró, también en agosto pasado, dos proyectores que le costaron $1.831.795 cada uno . Además, le pidió a una funcionaria de carrera de la Casa Rosada que figurara como la compradora de sommiers y ropa blanca, por $8.183.383, para la casa que el entonces vocero presidencial y su mujer se habían comprado en el country Indio Cua.

Hasta ahora, estos otros dos funcionarios de la Casa Rosada no declararon en la causa penal, pero está previsto que lo hagan en los próximos días .

El monitor gamer fue adquirido el 19 de agosto pasado . Quedó registrado en Mercado Libre como pagado con la tarjeta de Schiuma. El cargo completo de ella es de directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Shiuma había sido ascendida en 2024 , siempre dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.

En cuanto a los dos proyectores, aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes , cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju , que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.

Las dos tarjetas de Aluju con las que se compraron los proyectores son una VISA y una American Express. Según fuentes que conocen bien los movimientos dentro de la Casa Rosada, Aluju era muy cercano a Adorni y tenía incluso una extensión de una tarjeta de crédito del hoy exjefe de Gabinete .

Los proyectores, según las constancias, son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV . En cuanto al monitor que adquirió Adorni con la Mastercard de Schiuma , es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox.

En cuanto a la compra de sommiers y ropa de cama , la funcionaria que la registró a su nombre fue Gisela Kocsis . La operación fue el 2 de junio del año pasado, en efectivo.

La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar , el contratista que se encargó de la remodelación de la casa de Indio Cua del jefe de Gabinete. El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita , que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni.

En ese teléfono no solo hay datos sobre los gastos del funcionario; también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia. Los audios, que dio a conocer la periodista Romina Manguel en Radio Con Vos, dan cuenta de que Adorni decía haber acordado también otras declaraciones de testigos en la causa.

“Te voy a dar todo el soporte, como hice con todos” , se escucha decir al entonces jefe de Gabinete.

Fuente: La Nación