La fiscalía pidió indagar a José Luis Espert por lavado de dinero en una causa ligada a Fred Machado

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó que el exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert sea indagado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Machado , quien admitió ante la justicia norteamericana haber cometido los delitos de fraude y lavado a cambio.

Las sospechas se fundan en que Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares de Machado y realizó operaciones de compra de autos de alta gama , dijeron fuentes judiciales a LA NACION .

El fiscal Domínguez solicitó al juez federal de San Isidro Lino Mirabelli formalmente la indagatoria por presunto lavado de dinero.

El exlegislador de La Libertad Avanza, que fue primer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones de 2025 −fue apartado cuando quedó acorralado por el escándalo− es investigado por sus vínculos con Machado, quien en mayo pasado “admitió ante la justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero”, en una causa que también lo tenía en la mira por maniobras ligadas al narcotráfico.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Espert habría utilizado el dinero recibido de Machado para adquirir bienes a través de los cuales intentó disimular el origen ilícito de los fondos.

El expediente señala que “para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas”.

El pedido de Domínguez alcanzó a Varianza SA , la sociedad comercial de Espert, imputada por haber confeccionado “informes contables falsos para justificar el origen del dinero” . Y sumó a Mariano Cosentino , el contador del exlegislador, como otro de los convocados a indagatoria.

La investigación mira una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió a Espert en 2020, que integraba un acuerdo más amplio cuya “cifra total ascendía a un millón de dólares”.

Cuando la causa se hizo pública, Espert salió a explicar que esos fondos respondían a “un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala”.

La fiscalía cuestionó esa versión y sostuvo que Espert nunca pisó ese país, “las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas” al momento del contrato y “tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo”.

El lazo entre Espert y Machado viene de hace tiempo, pues el empresario fue quien “financió y brindó apoyo” a Espert durante su candidatura presidencial de 2019, cuando el economista todavía no había ingresado al espacio libertario.

Desde diciembre del año pasado, la Justicia le tiene congelado el patrimonio de Espert: está “impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la justicia para afrontar gastos corrientes”.

Fuente: La Nación