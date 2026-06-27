“La cuarta estrella”: la letra completa de la canción que ilusiona y emociona a toda la Argentina

El Mundial 2026 transita sus primeros partidos y, en paralelo a lo que sucede dentro del campo de juego, la pasión de los hinchas argentinos encontró una nueva banda sonora . Se trata de “La Cuarta Estrella” , una composición que, al ritmo del clásico “No me arrepiento de este amor” de Gilda, comenzó a replicarse en cada rincón de los Estados Unidos donde la selección argentina marca presencia. La canción, que ya se compara con el fenómeno de “Muchachos” durante Qatar 2022 , sintetiza el deseo colectivo de una nación que busca retener la corona bajo el liderazgo de Lionel Messi .

El autor de esta pieza es Pablo Quintana , más conocido en las redes sociales como Palmito Música , un hincha de Rosario Central que logró viajar al certamen tras superar obstáculos personales y burocráticos, contratado por la TV Pública para generar contenido. Según explicó a LA NACIÓN , el proceso creativo fue una búsqueda constante de identidad futbolística: “ Pensé sobre qué canción se podía hacer y elegí a la reina de la cumbia . Agarré la primera frase y, a partir de ahí, empezó a bajar el resto de la letra”.

La estructura de la canción apela directamente a los sentimientos del hincha, donde con versos que recuperan la reciente conquista en Qatar, el tema logra una conexión emocional inmediata . “Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez ”, reza una de sus estrofas más coreadas, mientras que en otra parte clave el autor menciona una narrativa de revancha histórica al señalar: “Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar ”. Esta apelación al legado de Diego Maradona , sumada a la gratitud hacia la figura de Messi, permite que el cántico funcione como un puente generacional .

Desde que la canción comenzó a sonar en los banderazos organizados en Kansas City, la viralización fue masiva. Palmito aseguró a ESPN que, a pesar de la fama repentina, mantiene la cautela: “ Quiero que pase simplemente, no quiero quemar nada ”. Y no solo eso, sino que confesó que tras un encuentro con el futbolista Ignacio Ovando, que pertenece a Rosario Central y entrenó con la selección argentina, este le confirmó que los jugadores ya están al tanto de la melodía .

La canción cierra con una declaración de principios que se volvió el estribillo más festejado por los simpatizantes en las tribunas del Mundial: “ Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón ”. Este cierre condensa los ejes narrativos que definen la relación actual entre el público y el equipo dirigido por Lionel Scaloni: la memoria histórica, el respeto por las leyendas y la ilusión inquebrantable de una generación que se acostumbró a ganar .

Aunque el desafío de igualar el impacto cultural de “Muchachos” es una tarea compleja, “La cuarta estrella” ya se instaló en el corazón de los fanáticos . El fenómeno refleja, una vez más, cómo la selección argentina construye su mística a través de rituales que trascienden el hecho deportivo , lo que convierte el aliento en un vehículo de identidad nacional .

Para los hinchas presentes en suelo estadounidense , este nuevo himno no es solo una canción, sino la herramienta necesaria para sostener la esperanza de alcanzar el cuarto título mundial y cerrar el ciclo de Messi con la gloria máxima. La receptividad en las tribunas y en los entornos digitales confirma que, al menos por ahora, el pueblo argentino encontró en esta estrofa la voz que representa su renovado optimismo .

Soy argento de la cuna hasta el cajón,

En plena ilusión por el bicampeonato, la selección argentina derrotó a Austria por 2-0 y consiguió el pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , aunque todavía no está confirmado como el primero del grupo porque tienen que jugar Argelia y Jordania entre ellos.

Esto no hace más que alimentar la ilusión de la hinchada argentina por repetir el título y ser campeón del mundo por cuarta vez en la historia. Además, la cuota goleadora de Lionel Messi ayuda a esta expectativa , ya que ver al capitán con casi 39 años y ya cinco tantos en el Mundial es algo que motiva a los demás a dejar todo en el campo de juego.

El próximo sábado 27 de junio a las 23:00, Argentina enfrentará a Jordania por la tercera y última fecha de la fase de grupos, aunque con la tranquilidad de saber que ya está clasificada. Entre las preocupaciones, se destaca el estado físico del “Cuti” Romero , quien tuvo que ser reemplazado por lesión en el arranque del segundo tiempo ante Austria .

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Fuente: La Nación