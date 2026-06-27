Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

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Luego de que Manuel Adorni anunciara su renuncia al Gobierno nacional mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un mensaje de respaldo en el que destacó el trabajo del ahora exfuncionario y lamentó las circunstancias que derivaron en su salida.





La funcionaria sostuvo que Adorni realizó un "incansable trabajo" durante su gestión y resaltó su compromiso con las ideas del Gobierno.





"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", expresó Karina Milei en su mensaje.





La secretaria general también hizo referencia al difícil momento personal que, según había relatado el propio Adorni en su carta de renuncia, atravesó junto a su familia durante los últimos meses debido al fuerte nivel de exposición pública.





"Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo", escribió.





En el tramo final del mensaje, Karina Milei aseguró que el paso de Adorni por el Gobierno dejó una huella dentro del proyecto político que encabeza el presidente.





"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", afirmó.





El respaldo de la secretaria general llegó pocas horas después de que Adorni hiciera pública su renuncia mediante una carta de despedida dirigida a Javier Milei. En ese texto, el exfuncionario explicó que decidió alejarse para dejar de exponer a su familia ante lo que definió como una "carnicería mediática", aunque ratificó su respaldo al Presidente y aseguró que continuará defendiendo las ideas de La Libertad Avanza desde otro lugar.





De esta manera, el mensaje de Karina Milei se convirtió en la primera manifestación pública de respaldo desde el círculo más cercano al Presidente, dejando en claro que la salida de Adorni no implica un distanciamiento político, sino una decisión personal motivada por la situación que, según ambos señalaron, viene atravesando junto a su familia.