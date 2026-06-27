Herramientas digitales: una facultad de la UBA reguló el uso de IA en las aulas y lanzó una plataforma para estudiantes

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una herramienta externa para convertirse en parte de la dinámica cotidiana de las aulas universitarias . Frente a ese escenario, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una normativa que regula su utilización en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, al tiempo que comenzó a implementar una plataforma propia de IA integrada a su sistema institucional.

La medida ubica a esa unidad académica entre las primeras del país en desarrollar una herramienta de estas características y en establecer un marco específico para su uso dentro del ámbito universitario.

La plataforma fue incorporada a “Mi Econ” , el espacio digital que utilizan docentes y estudiantes para acceder a las aulas virtuales . Allí funciona un agente de inteligencia artificial desarrollado íntegramente por la propia Facultad .

A diferencia de los modelos de acceso abierto, el sistema opera dentro de un entorno cerrado y trabaja únicamente con la bibliografía y los materiales académicos seleccionados por las cátedras. Según explicó la institución, el objetivo es que las respuestas se basen exclusivamente en los contenidos incluidos en los programas de cada materia.

El desarrollo también incorpora mecanismos destinados a resguardar la privacidad de los datos de los usuarios , registrar las interacciones realizadas dentro de la plataforma y garantizar que todos los estudiantes accedan a la misma información durante el cursado.

“En esa misma plataforma desde donde ingresan al aula virtual, los alumnos también tienen acceso al chat de IA desarrollado por la Facultad , donde cada cátedra sube su propia bibliografía. Es decir, que los estudiantes consultan la bibliografía que usan los profesores en sus materias. De esa forma, los docentes se aseguran de que sus alumnos están utilizando el material de cátedra que está en el programa”, señaló Natalia Guidolin, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La herramienta ya comenzó a utilizarse en 40 materias , distribuidas en 184 cursos pertenecientes a 44 cátedras, y alcanza actualmente a unos 2.000 estudiantes . De acuerdo con la información difundida por esa facultad, se trata de la primera unidad académica de la UBA en poner en funcionamiento una plataforma institucional de inteligencia artificial y acompañarla con una regulación específica.

La normativa aprobada establece las condiciones para el uso académico de estas herramientas y define las responsabilidades de quienes las empleen durante la elaboración de trabajos. El documento dispone que la utilización de inteligencia artificial no modifica la autoría de las producciones académicas ni traslada la responsabilidad sobre los contenidos presentados.

En ese sentido, la responsabilidad continuará siendo del estudiante , quien deberá responder por la calidad de los argumentos desarrollados , la verificación de la información incorporada y la correcta atribución de las fuentes utilizadas. La reglamentación también establece que deberá mencionarse el uso de inteligencia artificial cuando corresponda y respetarse tanto las políticas institucionales como las pautas particulares fijadas por cada cátedra.

La normativa aclara que la inteligencia artificial podrá intervenir como apoyo durante distintas etapas del proceso de producción académica, aunque esa asistencia no reemplaza la elaboración intelectual del estudiante ni modifica su condición de autor del trabajo presentado. Quien entregue una producción seguirá siendo responsable por la validez de los argumentos, la evidencia utilizada y el cumplimiento de las normas académicas vigentes.

La regulación también incorpora cambios en las modalidades de evaluación. Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de valorar no solamente el resultado final de un trabajo, sino también el proceso mediante el cual fue elaborado. Para ello, la Facultad prevé utilizar herramientas como borradores, registros de trabajo, defensas orales breves y otras evidencias que permitan acreditar la autoría intelectual de los estudiantes.

Fuente: La Nación