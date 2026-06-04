España, un candidato del Mundial, sufre por Lamine Yamal y por su juego: apenas un tibio 1-1 con Irak

España no puede. Avanza para los costados y retrocede. Es uno de los principales candidatos para ganar el próximo Mundial, pero su imagen es de una tibieza alarmante . Empató este jueves 1-1 frente a Irak , en La Coruña, en un ensayo rumbo al certamen que comenzará en una semana. En su último encuentro, el conjunto europeo había igualado sin goles con Egipto , mientras que el equipo asiático se impuso por 1 a 0 sobre Andorra.

Al mando de un 4-2-3-1, España tuvo el control del juego ante un utilitario Irak. Uno de los máximos favoritos, jugó desde el arranque con un elenco de experimentados valores (Borja Iglesias, de 33, Aymeric Laporte, de 32) y con la energía de los jóvenes Gavi (21) y Marc Bernal (19) , ambos volantes de Barcelona. Con 9 jugadores, el club catalán encabeza las preferencias en la nómina roja.

Un zurdazo fácil de resolver de Ferrán fue el 1-0, un grito cómplice de la mala reacción de Ahmed Basil. España manejaba el desarrollo a voluntad, entre toques y destrezas, hasta que Irak consiguió un inesperado 1-1. Merchas Doski se lanzó al ataque, vio a Joan García adelantado y marcó un golazo.

El impacto quedó claro: España sufrió las amonestaciones de Bernal y Gavi , perdió la brújula del partido. Tenía la pelota, pero con una improductividad alarmante. Ni cosquillas hacía. Un remate de Ferrán, que chocó con el travesaño y los dedos del arquero, fue un aviso en el desierto.

Se fue desinflando España. Los cambios (casi otro equipo) no lo mejoraron, aunque siempre estuvo más cerca de la victoria que un equipo entusiasta, noble, aunque sin demasiados recursos técnicos. A Irak, encima, le tocó un durísimo grupo mundialista, en el que se enfrentará a Francia, Noruega y Senegal.

En realidad, el problema principal de España (y de la mayoría de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo), son las lesiones . El seleccionador Luis de la Fuente aseguró que los jugadores que arrastran problemas físicos, como Lamine Yamal -señalado como posible figura de la máxima cita- y Nico Williams, “evolucionan como estaba previsto”. El DT, además, les dio descanso a otros referentes como Rodri, Pedri, Marc Cucurella y Oyarzábal.

“Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad es que la respuesta de los jugadores cada día es mejor ”, advirtió De la Fuente, para dar cierta tranquilidad, más allá del choque con Irak.

Lamine Yamal podría ser titular en el debut, previsto para el 15, contra Cabo Verde, a las 13 de nuestro país.

De la Fuente advirtió que el torneo de Estados Unidos, México y Canadá será histórico. “Porque es el Mundial en el que más selecciones hay con posibilidades reales de ganar. Creo que es un Mundial muy difícil en el que nos sentimos capaces de pelearlo, pero ya ven qué compañeros de viaje que tenemos”, comentó, al citar a la Argentina, Francia (perdió con Costa de Marfil), Países Bajos, Portugal y Brasil , entre otros.

¿Tiene similitudes esta selección con la ganadora del torneo en Sudáfrica 2010? “Todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico. Eso es muy difícil, pero creo que estamos preparados para ello”, aseguró.

España jugará un último amistoso el lunes próximo, contra Perú. Encuadrada en el grupo H, la selección ibérica iniciará su periplo mundialista el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde; luego, jugará en esa misma ciudad contra Arabia Saudita, el 21. Y cerrará la etapa de grupos contra Uruguay en Guadalajara, el 27 de junio.

“Como prueba, las hay mejores”, tituló el diario Marca. “Una España con poco gas” , la definió As. España juega para desmentir la teoría de su candidatura. Y con Lamine en las gateras.

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Fuente: La Nación