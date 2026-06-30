“Es un reconocimiento con un valor enorme“: la reacción de la víctima de la violación grupal tras la condena a los responsables

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Bahía Blanca condenó este martes a siete años de cárcel a los siete acusados de violar a una joven durante una fiesta de cumpleaños en una casaquinta en Médanos , a unos 47 kilómetros de Bahía Blanca. El hecho ocurrió en 2017 y la Justicia finalmente los consideró responsables del delito de "abuso sexual con acceso carnal" , pero decidió que no vayan presos hasta que el fallo quede firme.

“Lo central del fallo es que la Justicia tuvo por acreditado que Enerina fue víctima de un abuso sexual cometido en un contexto de encierro, oscuridad, intimidación y actuación grupal”, dijo a Clarín , Mauro De Mira, abogado de la víctima.

Según el letrado, “para Enerina y para su familia, este fallo significa un reconocimiento judicial después de muchos años de atravesar un proceso profundamente doloroso” y remarcó: “La sentencia recoge que su relato fue persistente, coherente y acompañado por prueba testimonial, psicológica y médica. También reconoce las consecuencias que este hecho tuvo y sigue teniendo en su vida”.

“Nosotros habíamos solicitado una calificación más grave y una pena mayor, de doce años de prisión, y también la detención inmediata. La Fiscalía también había pedido la detención. El juez, sin embargo, resolvió no ordenar la detención inmediata por entender que debía acreditarse un riesgo procesal concreto. Más allá de eso, dispuso medidas cautelares: la prohibición de salir del país y la prohibición absoluta de contacto, hostigamiento o acercamiento respecto de Enerina”, indicó De Mira.

De acuerdo el abogado, “lo importante hoy es que hubo un fallo condenatorio” que “la Justicia dijo que esto ocurrió, que no fue culpa de Enerina y que los imputados son penalmente responsables ”.

“Para ella, después de tantos años de cuestionamientos, exposición y revictimización, este reconocimiento tiene un valor enorme ”, cerró.

La sentencia recayó sobre Alan Kevin Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27), quienes fueron representados durante el debate por los abogados Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola.

Si el fallo queda firme, todos ellos deberán cumplir la condena en la cárcel; mientras tanto, solo les impusieron una prohibición de acercamiento a la víctima por todos los medios y de salir del país.

"Tuve que juntar mucha fuerza para exigirle a la justicia y pude gracias a una red de amigos y familia que me acompañaron, profesionales de la salud que me contuvieron, pero esto viene siendo muy doloroso", había dicho la joven en diálogo con Clarín . Es que, a pesar de la decisión del tribunal, tendrá que volver a declarar, al igual que todos los testigos y su familia, en un segundo proceso que se realizará en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ya que al momento de la violación denunciada había otros tres involucrados que, como la víctima, tenían 17 años.

Ahora todos tiene 26 años y deberán atravesar un nuevo proceso con las mismas evidencias, sobre el mismo hecho y con las mismas pruebas, para que otro juez determine si son responsables del abuso, al igual que los 7 condenados.

El fallo condenatorio fue dictado por el juez del TOC 1 bahiense, Hugo Adrián De Rosa, y en sus 49 páginas recogió las pruebas más importantes, entre las que valoró, en primer lugar, la denuncia y posterior declaración de la propia víctima.

También tomó en cuenta el testimonio de la amiga de Enerina que la acompañó a la casaquinta donde se llevaba una reunión de amigos para festejar el cumpleaños de uno de ellos, en Médanos, a 47 kilómetros de Bahía Blanca.

De acuerdo a la víctima, un grupo de amigos que estaba allí presentes en la encerraron en una de las habitaciones y la violaron.

“La testigo afirmó que, una vez que estuvieron solas, Enerina le contó lo sucedido dentro de la habitación, le dijo que había sido penetrada y manoseada por algunas de las personas que se encontraban allí”, señala el fallo al que accedió Clarín .

Además, el magistrado valoró los dichos de otro de los jóvenes presentes en la casaquinta al momento del hecho y de los médicos y peritos psicológicos que trataron a Enerina luego del hecho.

En tanto, al momento de resolver sobre el pedido de detención de los ahora condenados, el juez lo rechazó con el argumento de que los acusados habían transitado todo el proceso en libertad y siempre estuvieron a disposición de la justicia.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín