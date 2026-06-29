Encontraron más de 20 granadas anti tanque abandonadas en un parque ecológico de Monte Grande

Más de 20 granadas fueron halladas este domingo en un predio de la localidad bonaerense de Monte Grande y tras el análisis correspondiente se llevaron a cabo las tareas de neutralización de los elementos encontrados.

El hallazgo se produjo en un tramo de la calle Maipú entre Ventura Ávila y Alejo Ortega, en inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1 , un centro de reciclaje y separación de residuos. Varios vecinos observaron que allí había abandonada una caja de madera sospechosa , por lo que dieron aviso a la policía.

Ya en el lugar, los agentes policiales constataron que dentro de la caja había 24 granadas de fusil antitanque de 62 mm. explosivas .

Inmediatamente se activó el operativo correspondiente por parte de la Comisaría Esteban Echeverría 1ra de Monte Grande, que convocó al personal de la especialidad, que dispuso todas las medidas de seguridad según protocolo de actuación.

Vestidos con trajes de protección integral EOD, los especialistas lograron la discriminación del material y el conteo de lo secuestrado.

Tras el análisis se determinó que el empaque de las granadas era cilíndrico, original y en regular estado de conservación con todas sus partes constituidas.

La policía informó la novedad a las autoridades judiciales y el juez Sebastián Garber, titular del Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora, ordenó que se realicen las tareas de neutralización de los proyectiles, que se llevaron a cabo sin necesidad de trasladar el material ya que el predio era adecuado por contar con las medidas y las distancias de seguridad requeridas.

Desactivada la amenaza explosiva, la policía se aboca ahora a la tarea de desentrañar cómo llegaron los proyectiles hasta ahí y quién los trasladó y abandonó en el lugar. Una de las primeras medidas dispuestas es el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Fuente: Clarín