El secreto detrás del “detalle” que puede lograr que vendas más cara tu casa

El “shelfie” inmobiliario se consolidó en los últimos años como un recurso simple y de bajo costo para mejorar la percepción de una propiedad en venta. El concepto, tomado del universo del diseño y las redes sociales, refiere a la composición curada de una repisa para transmitir orden, estilo y una idea clara de aprovechamiento del espacio .

En el mercado inmobiliario, esta práctica se integró al home staging y se volvió un elemento más dentro de las estrategias para acelerar operaciones y elevar el valor percibido de una vivienda . Y es que una repisa bien resuelta comunica cuidado, funcionalidad y coherencia estética, tres atributos que influyen en la decisión de compra.

Los agentes coinciden en que la repisa funciona como un punto focal inmediato . En recorridos presenciales o en fotografías publicadas en portales, el ojo se detiene en superficies pequeñas y organizadas que permiten interpretar el carácter del ambiente. Por eso, la selección de objetos no se deja al azar.

Se recomienda trabajar con un número acotado de piezas , priorizando libros, cerámicas, plantas pequeñas y elementos decorativos neutros. La neutralidad cromática también cumple un rol central: tonos blancos, grises, beige y maderas claras generan continuidad visual y evitan distracciones.

La proporción es otro criterio que define la efectividad del shelfie. Los especialistas sugieren alternar alturas, volúmenes y texturas para lograr equilibrio sin perder simplicidad. La regla más utilizada es la de “dos tercios libres, un tercio ocupado”, que permite mantener aire entre los objetos y evita que la composición compita con el resto del ambiente. En propiedades pequeñas, esta estrategia es especialmente útil porque ayuda a ampliar visualmente el espacio y a reforzar la idea de circulación fluida.

La iluminación complementa el efecto. Una repisa ubicada cerca de una fuente de luz natural suele rendir mejor en fotografías, pero también se recurre a luces puntuales o tiras LED cálidas para destacar materiales y generar profundidad. En departamentos antiguos o con poca entrada de luz, este recurso puede corregir sombras duras y mejorar la lectura general del ambiente. La clave es que la iluminación no parezca artificial ni excesiva , ya que el propósito es reforzar la sensación de hogar y no producir un efecto escenográfico.

En términos comerciales, el shelfie se volvió una herramienta útil para diferenciar una publicación en un mercado saturado. Las imágenes de interiores con composiciones cuidadas tienden a obtener más clics y consultas . Además, los compradores suelen asociar estos detalles con un mantenimiento general adecuado, incluso cuando la intervención es mínima y no implica reformas.

Y lo más importante: la implementación es accesible y no requiere inversión significativa . La mayoría de los objetos utilizados pueden provenir del propio hogar, siempre que se seleccionen con criterio y se mantenga una estética coherente. En casos donde la propiedad está vacía, los agentes suelen recurrir a kits de staging que incluyen piezas neutras y versátiles.

El shelfie inmobiliario no reemplaza otras estrategias de presentación, pero se integra como un complemento eficaz dentro de un enfoque más amplio.

Fuente: La Nación