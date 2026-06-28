El emotivo posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tras el funeral de su madre

Benicio Guyot , hijo de Ernestina Pais, realizó este domingo un emotivo posteo tras el funeral de su madre . El joven de 22 años compartió una foto de Pais junto a un corazón y luego una selfie propia con la leyenda: “Gracias a todos por los mensajes hermosos” . La ceremonia de despedida se realizó en el Cementerio de la Chacarita.

Pais murió el viernes a las 19.24 , cuando el automóvil Honda City que manejaba fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en Barrancas de San Isidro.

Según fuentes consultadas por LA NACION, la periodista y conductora de televisión cruzó las vías con las barreras bajas y en ese momento fue embestida por el tren. Se dirigía a Tigre y estaba inhabilitada para conducir desde abril pasado hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia .

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro . Dicha filmación fue entregada a la fiscal María Paula Hertrig , que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

La noticia de su fallecimiento se tradujo en un aluvión de mensajes de despedida de amigos y colegas. El mismo Benicio expresó su dolor con otra conmovedora publicación . También dentro de la plataforma Instagram, difundió una fotografía en la que se lo ve junto a su mamá y a la que le sumó -como ocurrió este domingo- un corazón.

La ceremonia comenzó cerca de las 9, cuando decenas de personas se reunieron en una casa velatoria para despedirla. Figuras como José María Muscari , “Bicho” Gómez , Rafael Ferro , Julieta Ortega , María Valenzuela , Malena Guinzburg , Dalma Maradona y Gastón Pauls fueron algunas de las que se acercaron al lugar.

Al igual que durante el velatorio, entre los primeros en llegar al cementerio estuvieron Federica Pais , hermana de la periodista, y la madre de ambas, Milka Truol . Asisitió además el mismo Benicio Guyot Pais .

A partir de las 11.20 comenzaron a irse las primeras personas con rumbo al Cementerio de la Chacarita , en donde se realizó la ceremonia final en la capilla. Minutos después salió el coche fúnebre por avenida Córdoba. La misa tuvo lugar cerca de las 12 y apenas media hora después el féretro fue retirado y llevado al nicho.

Muscari, director de la obra “El divorcio del año” -que Pais protagonizaba junto a Diego Ramos, Juan Palomino, Romina Gaetani y Rocío Igarzábal- la recordó en diálogo con LA NACION: “No hay mucho para decir, solo se puede acompañar. Trato de recordar a Ernestina con la alegría que ella tenía”.

“Los que la conocíamos no podemos reaccionar. Sus últimos meses en el escenario fueron de mucha felicidad , estaba en un gran momento personal, ella hizo pública su lucha y su recuperación. Tratemos de recordarla como una persona súper luminosa y feliz", señaló el director teatral, acompañado por la productora Laura Espinosa.

Minutos después, Gaetani también habló sobre el buen momento que atravesaba la conductora y periodista. “Ella estaba muy feliz, muy contenta en la gira. En sus ratos libres se ponía a escribir en la computadora el libro sobre su vida que estaba escribiendo; daba notas; seguía un guion que estaba haciendo sobre padre”, lamentó.

“Lamentablemente agarró ese auto que yo no sabía que tenía el registro inhabilitado ; si hubiese sabido ni loca la dejaba subirse. El día anterior hicimos función y dijo: ‘Mañana tengo que ir a hacer un trámite a Puerto Madero’. Yo le dije si iba a agarrar el auto porque hacía bastante que no manejaba . No lo puedo creer", completó.

El gran impulso de la carrera de Ernestina Pais llegó de la mano de Jorge Guinzburg , a quien siempre definió como la persona que le dio su gran oportunidad en la televisión. Tras iniciarse como movilera en La biblia y el calefón , se incorporó a Mañanas informales , el ciclo que se emitió por Canal 13 entre 2005 y 2008. Luego de la muerte de Guinzburg, en marzo de 2008, quedó al frente de la conducción del programa.

Antes de la televisión, su primera experiencia profesional había sido en el periodismo gráfico . En 1996 fue una de las fundadoras de la edición argentina de Los Inrockuptibles , donde trabajó como editora de fotografía. “Ahí me agarró Jorge Guinzburg y empecé con La biblia y el calefón . Con Jorge, mi formación ya fue más periodística" , recordó en una entrevista con LA NACION en 2019.

En 2009 asumió la conducción de Caiga Quien Caiga (CQC) en reemplazo de Mario Pergolini , otro de los hitos de su trayectoria. También condujo Desayuno americano en 2013, participó de Bailando por un sueño en 2016 y tuvo su última aparición televisiva como panelista de Intratables en 2021.

Su última participación televisiva fue en 2021, como panelista del programa Intratables , también por América TV . En los últimos años había orientado su carrera hacia el teatro. La noche de su muerte tenía previsto presentarse en el Teatro Nini Marshall, de Tigre, con la obra El divorcio del año .

Fuente: La Nación