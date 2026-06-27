El dramático relato de un vecino que fue testigo del accidente fatal de Ernestina Pais

Ernestina Pais falleció este viernes a sus 54 años tras un accidente ferroviario en San Isidro . El hecho se produjo a las 19:25 cuando su vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa al intentar cruzar las vías con la barrera baja.

No se encontraron bebidas alcohólicas en el interior del auto, la fiscal María Paula Hertrig ordenó la autopsia y estudios toxicológicos. La periodista y conductora perdió la vida de forma inmediata y al llegar los médicos, la situación ya era irreversible.

Ezequiel, vecino cuya vivienda se encuentra frente a la estación de tren, relató a A24 cómo vivió el momento del accidente: “Escuchamos los golpes fuertes, salí a ver qué pasaba, me acerqué y estaba el auto destruido . El tren impactó la parte delantera y el centro del vehículo. Ella quedó atrapada, boca abajo, del lado del asiento del acompañante, con la cabeza hacia abajo y un brazo hacia atrás”.

En su testimonio, Ezequiel precisó que la asistencia de Defensa Civil llegó unos diez minutos después del choque, mientras que la policía y los bomberos arribaron al lugar aproximadamente veinte minutos después. Además, confirmó que el automóvil cruzó las vías con la barrera baja, dato que también observó un vecino de la misma cuadra.

Acerca de la seguridad en la zona, el vecino de San Isidro explicó que los accidentes son frecuentes, tanto en los pasos a nivel con el tren como entre vehículos. A pesar de esto, destacó que la señalización suele ser adecuada y que el tren reduce la velocidad y hace sonar la bocina al acercarse a los cruces. También señaló: “Si la barrera funciona mal vienen a arreglarla al rato, no es que la dejan asi sin arreglarla”.

Al principio, no pudieron identificar a la victima como la periodista ya que los presentes no lograban identificar si se trataba de un hombre o de una mujer. En ese marco. se complicó saber que era Ernestina por las lesiones sufridas y la ausencia de documentos en el auto. Finalmente, la familia pudo corroborar la identidad al llamar a su teléfono celular , que fue hallado dentro del vehículo.

Carlos, empleado de un restaurante que se ubica en la zona del hecho, también fue testigo del accidente y recordó al canal A24 que “estaba adentro, escuché el impacto y fuimos corriento para ver si la podíamos ayudar pero no porque estaban todas las puertas trabadas. Se movía un poquito, le hablabamos pero no contestaba. Una señora le gritaba y preguntaba si estaba bien pero nunca contestó”.

“Nos acercamos varios. La gente del tren bajó rapido y trataron de abrir las puertas pero no se pudo”, expresó. Y detalló que “cuando estuvimos ahí no distinguiamos si era hombre o mujer”.

La secuencia del accidente quedó registrada por cámaras de la Municipalidad de San Isidro, imágenes que ya forman parte de la causa judicial y que, según fuentes oficiales, muestran con claridad que el cruce se efectuó con la barrera baja . El tren involucrado era la formación UTA-8, que circulaba en dirección a Delta.Por otro lado, las autoridades indicaron que Ernestina Pais tenía el registro de conducir inhabilitado desde el 8 de abril, después de negarse a realizar un control de alcoholemia tras un choque ocurrido en marzo. Además, la periodista acumulaba casi dos millones de pesos en multas por exceso de velocidad, así como infracciones similares en la Ciudad de Buenos Aires.

En las semanas previas al accidente, Ernestina Pais había abordado en entrevistas televisivas su proceso de recuperación tras un año sin consumir alcohol . Promovía la importancia de solicitar ayuda ante problemas de adicción y salud mental , y compartía su experiencia para visibilizar la necesidad de desterrar estigmas sociales. Su testimonio buscaba acompañar a quienes atraviesan situaciones similares y subrayaba el valor del acompañamiento y la contención profesional y afectiva.

El caso de Ernestina Pais genera conmoción en el ámbito periodístico y social argentino. Fue una de las voces más reconocidas de la televisión y la radio , y en los últimos años se convirtió en referente de la lucha contra las adicciones y la salud mental.

Fuente: Infobae