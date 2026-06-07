El abuelo de Agostina Vega fue dado de alta y habló del femicidio: “Estoy bien, la lucha continúa”

El abuelo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, fue dado de alta luego de haber sido hospitalizado por un fuerte dolor en el pecho.

Miguel Heredía había sido trasladado de urgencia al Hospital Elpidio Torres , en la ciudad de Córdoba, después de que su familia notara que no se sentía bien y buscara atención médica inmediata.

Aunque deberá seguir bajo control médico, tomar medicación y mantener ciertos cuidados, Heredia se mostró firme al salir del hospital. “ Estoy bien , con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”, explicó en diálogo con El Doce .

Los médicos le recomendaron reducir el estrés, especialmente después del brutal asesinato de su nieta. Sin embargo, el abuelo fue contundente: “Vamos a tratar de hacer lo posible para estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar” .

Mientras tanto, la familia atraviesa días de angustia. Melisa, madre de Agostina, permanece internada desde el 29 de mayo por un cuadro severo de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión.

La situación se agravó durante una de las marchas en las que la familia pedía por la aparición de la adolescente.

Sobre el estado de su hija, Miguel Heredia contó: “ Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador”.

El expediente tiene como principal imputado a Claudio Gabriel Barrelier , de 33 años, acusado de femicidio. También fue detenido Osvaldo Miguel Fassetta , de 47 años. El hombre alquilaba una habitación en la misma casa de barrio Cofico donde, según la investigación, habría ocurrido el hecho. Lo acusan de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género.

Fuente: TN