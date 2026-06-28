Dónde colocar un frasco con lentejas en julio para atraer la prosperidad, según el Feng Shui

Para el Feng Shui , hay distintas prácticas con objetos básicos que se pueden aprovechar para atraer abundancia en el hogar. Uno de ellos, es el de colocar un frasco de vidrio con lentejas en un sector específico de la casa en julio para atraer prosperidad.

Aunque se trata de una creencia tradicional y no de una práctica avalada científicamente, quienes siguen esta tradición consideran que los objetos que representan alimento y multiplicación pueden servir como recordatorios de prosperidad en el día a día.

El lugar más recomendado es el llamado rincón de la riqueza. Dentro de la técnica milenaria, este sector se asocia con la atracción de abundancia y la estabilidad económica.

Para identificarlo es muy simple, solo hay que pararse en la entrada principal de la casa y mirar hacia el interior: el área más alejada a la izquierda es la zona vinculada a la prosperidad. Allí se sugiere colocar un frasco de vidrio transparente lleno de lentejas , ya que las semillas simbolizan crecimiento, multiplicación y recursos que aumentan con el tiempo.

El Feng Shui recomienda no mover el frasco constantemente ni colocarlo en zonas desordenadas, ya que la armonía del espacio es clave para potenciar el efecto simbólico del ritual.

Más allá del Feng Shui, las lentejas fueron consideradas durante siglos un símbolo de prosperidad en diferentes tradiciones. Su forma redonda, similar a pequeñas monedas, y su capacidad para multiplicarse durante la cosecha hicieron que muchas culturas las relacionaran con la riqueza, la fertilidad y el crecimiento económico.

Por ese motivo, existen costumbres populares que incluyen regalar lentejas, conservar un pequeño puñado en la cocina o utilizarlas en rituales vinculados al inicio de un nuevo ciclo, como el comienzo del año o de un proyecto importante. Si bien estas prácticas forman parte de creencias culturales y no cuentan con respaldo científico, siguen siendo elegidas por quienes buscan incorporar símbolos de abundancia y buenos deseos a su vida cotidiana.

Fuente: TN