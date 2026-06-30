Delincuentes golpearon a una jubilada en Rosario para robarle

Una mujer de unos 80 años fue víctima de un violento asalto en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Fisherton Industrial , de Rosario durante la tarde del lunes. El hecho, que generó una fuerte conmoción en la zona, ocurrió en la intersección de La República y pasaje 1520 , cuando dos delincuentes armados irrumpieron en la propiedad y la agredieron físicamente mientras le exigían dinero.

La víctima, que padece movilidad reducida , se encontraba en su domicilio cuando fue sorprendida por una pareja de asaltantes que, según testigos, llegó al lugar en moto. La secuencia comenzó mientras un joven realizaba tareas de jardinería cortando el pasto justo en el frente de la casa, situación que los delincuentes aprovecharon para acercarse y amenazarlo con un arma de fuego.

Posteriormente, los asaltantes ingresaron al domicilio, donde abordaron violentamente a la propietaria . Según relataron vecinos, la mujer fue golpeada y arrojada al suelo durante el asalto, lo que le provocó lesiones y un profundo estado de shock.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local Rosario3 , los delincuentes parecían contar con información previa sobre la situación económica de la víctima y del joven que la asistía. “Les decían todo el tiempo que entregaran el dinero”, mencionaron vecinos en declaraciones al programa televisivo, lo que refuerza la hipótesis de que el asalto fue planeado con antelación y no se trató de un hecho al azar.

Las víctimas fueron asistidas al poco tiempo por una ambulancia del Sies , que brindó atención médica por las heridas y el impacto emocional sufrido tras el episodio. La rápida llegada de los servicios de emergencia permitió estabilizar tanto a la mujer como al joven , quienes presentaban diferentes grados de lesiones físicas y nerviosas a raíz de la agresión.

Las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra captaron imágenes determinantes del momento en que los asaltantes descendieron de la motocicleta e ingresaron al domicilio .

El episodio dejó una fuerte impresión entre los habitantes de Fisherton Industrial, quienes manifestaron su inquietud por la seguridad en el barrio y la vulnerabilidad de los adultos mayores. “ Todos la conocen y la quieren mucho ”, expresaron algunos vecinos en referencia a la víctima, subrayando el impacto social que generó el ataque.

Una mujer que intentó robar en un negocio de Santa Fe protagonizó un insólito episodio después de forcejear con la comerciante del local y terminar prácticamente desnuda frente a las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la localidad de San Justo , donde una joven ingresó a un almacén simulando ser una clienta.

Cerca de las 7:47, vestida con una campera negra y una capucha que le cubría la cabeza, pidió una bebida. Sin embargo, antes de que la comerciante pudiera acercarse al mostrador, la mujer se abalanzó sobre la caja registradora e intentó apoderarse del dinero que había en su interior.

Fue entonces cuando se escuchó el grito de la encargada del local, que corrió hacia el mostrador y comenzó a forcejear con la sospechosa. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, se la escucha decir en las imágenes mientras intenta recuperar el dinero.

Durante el enfrentamiento, la joven llegó a golpear a la comerciante en la cabeza con su puño y recibió una reacción similar. El forcejeo fue tan intenso que el dinero cayó al piso y la mujer perdió la ropa, quedando desnuda de la cintura para arriba.

Finalmente, escapó entre insultos mientras volvía a colocarse la ropa. Pero la secuencia no terminó allí.

Dos horas más tarde, alrededor de las 10, la mujer regresó al negocio con una nueva exigencia. “Más vale que borres el video” , advirtió al ingresar al local.

Fuente: Infobae