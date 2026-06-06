Cómo planificar un buen cultivo de maíz minimizando riesgos y maximizando el potencial

La planificación es una etapa clave del negocio agrícola, que requiere analizar información, definir escenarios y evaluar riesgos para tomar decisiones. En este proceso, los datos generados en el campo constituyen un insumo estratégico , ya que permiten mejorar los resultados productivos. En un contexto de campaña con oportunidades y amenazas, la estrategia debe ser especialmente precisa, particularmente en cultivos centrales como el maíz, cuya planificación demanda especial atención.

Para ello resulta esencial realizar una evaluación y caracterización exhaustiva del ambiente de producción, para luego ajustar el conocimiento y la tecnología disponible apuntando a maximizar el potencial productivo y manejar el riesgo asociado.

La aptitud del suelo, tanto por su condición física, química y biológica, como por la oferta hídrica esperada, son las principales variables a considerar . En muchas regiones, la presencia de napa freática es clave para definir la condición hídrica del ambiente.

Resulta esencial conocer el agua útil en el perfil previo a la siembra, además de los pronósticos extendidos, para poder comprender la probabilidad de ocurrencia de déficit hídrico en etapas críticas del cultivo.

Así, en años con adecuada oferta hídrica –ya sea por recarga inicial, por pronósticos favorables, por la presencia de napa o por combinaciones de estas variables– la potencialidad del ambiente se verá maximizada, lo cual nos invita a pensar en planteos de alta productividad. Por el contrario, las restricciones hídricas nos imponen un techo productivo menor, a la vez que aumentan los riesgos; siendo un manejo defensivo probablemente la mejor respuesta frente a ese escenario.

Para los próximos meses, los modelos de predicción climática señalan mayor probabilidad de ocurrencia de año Niño. Además, es importante conocer la estadística de lluvias de cada región para comprender el patrón de distribución en cada caso (Niño, Niña, Neutro).

La primera decisión estratégica a tomar es la elección de la época de siembra , ya que impacta en el rendimiento y posterior margen del cultivo. Para fechas tempranas (de principio de septiembre a mediados de octubre en zona núcleo) se seleccionan los ambientes de mayor potencial; aquellos con mejor calidad de suelos y oferta hídrica (con napa o bien con perfil cargado y/o pronósticos de año Niño). En la época tardía (de fin de noviembre a mediados de diciembre en zona núcleo) ubicamos los ambientes de menor potencial, ya sea por características edáficas, pronósticos menos favorables o simplemente por una estrategia que apunte a diversificar riesgos productivos.

Por otro lado, es importante destacar que el maíz de cosecha temprana generalmente tiene mejor precio y, por ende, mayores probabilidades de obtener un mejor margen.

En los últimos años, en la decisión de siembra tardía, se sumó la ponderación del riesgo de sufrir mermas importantes en el rendimiento por parte del Complejo de Achaparramiento transmitido por la chicharrita del maíz ( Dalbulus maidis ). En zona núcleo este riesgo aumenta con el atraso de la fecha de siembra hacia fines de diciembre o principios de enero, siendo importante evitar estos meses. Para las fechas de siembra normales es clave conocer el nivel de la plaga al momento de sembrar, y utilizar materiales de buen comportamiento.

La elección de la genética debe alinearse con la estrategia de manejo y el ambiente, considerando variables como potencial, estabilidad, perfil sanitario y tolerancia a plagas. La evolución genética en maíz ha permitido importantes saltos en productividad y estabilidad , por lo que resulta clave analizar información de redes de ensayos y datos de rendimiento para una correcta decisión. También influyen aspectos como la humedad a cosecha y la fortaleza de caña. En cuanto a nutrición y densidad ya no basta con caracterizar el ambiente de producción; en una sintonía más fina, hay que proveerle a cada híbrido el ambiente nutricional y la tecnología adecuados

Un aspecto central del diseño del cultivo de maíz es el correcto ajuste de nutrición y densidad para que se exprese el potencial de rinde acorde al ambiente de producción y al híbrido elegido . De acuerdo a los resultados obtenidos, es claro que nutrición y densidad van de la mano.

En nutrición lo primero es garantizar una base de fósforo, azufre y zinc que permita mantener la fertilidad del suelo que el cultivo de maíz necesita.

Con respecto al nitrógeno, es el nutriente clave para la generación de rendimiento y es importante ajustar la oferta para no limitar su expresión y tampoco aplicar en exceso.

Las respuestas obtenidas en el sudeste de Córdoba en los últimos años muestran diferentes niveles de ajuste en función del ambiente de rendimiento explorado. Al agrupar los ambientes en dos niveles (a- Ambiente de 10.000 a 13.000 kg/ha correspondiente a la media zonal; y b- Ambiente de más de 13.000 kg/ha correspondiente a la alta productividad zonal), se puede observar la diferente respuesta al agregado de nitrógeno en función del ambiente.

En los ambientes medios, la respuesta en rinde crece hasta ofertas de nitrógeno de 253 kg/ha y en los de alto potencial, la misma es muy elevada, incluso llegando hasta niveles de 300 kg de N/ha disponible. A estos valores corresponde ajustar la respuesta económica que, en años de fuertes variaciones de precios de insumos (ej. Urea), se torna más sensible. El umbral de respuesta económica para ambientes de 10.000 a 13.000 kg/ha es de 204 kg de N/ha

Es así que el impacto de lo que hagamos dependerá en gran medida de cuán saludable esté nuestro suelo , y eso no solo se reduce a la fertilización química, sino que también implica tener buena fertilidad física y biológica. Estos son aspectos centrales de la capacidad productiva del ambiente, que deben ser tenidos en cuenta al momento de la planificación, más allá de la estrategia anual de producción.

La estrategia de siembra de maíces tardíos generalmente apunta a diversificar riesgos productivos y a mantener los rindes promedios del cultivo en una zona. Generalmente, se lo ubica en ambientes con alguna limitante o con riesgo elevado: suelos de inferior potencial, zona de menor régimen hídrico, ambientes sin napa o bien en años donde los pronósticos de precipitaciones son poco alentadores. Adicionalmente, el maíz tardío tiene un período de barbecho mucho más largo que un maíz temprano, lo cual además invita a pensar en cubrir ese período con cultivos de servicio .

Hay campañas como la 2022/23, con una importante penalización en rinde de maíces que tuvieron cultivos de servicio como antecesor; la escasa recarga posterior al quemado limitó al cultivo. Por lo tanto, es clave evaluar el consumo de agua del segundo metro del perfil en relación a las lluvias del año y el pronóstico extendido. La evaluación del perfil hídrico al momento de sembrar el cultivo de servicio es clave en el manejo .

Otra situación que afectó seriamente al cultivo fue la problemática de Complejo de Achaparramiento experimentado en la campaña 2023/24, la cual se expresó en mayor medida en el centro y norte de Córdoba y en fechas tardías; por el contrario, con muy baja incidencia en el sudeste y sur de Córdoba para fechas normales de siembra . Para la planificación del cultivo es vital estar informado acerca de la evolución de la población de chicharrita, y en la medida que el riesgo aumente, poder sembrar el cultivo en fechas más tempranas (fin de noviembre, principio de diciembre), y usar materiales de mayor tolerancia.

El cultivo de maíz, por ser el que mayor respuesta presenta al aporte de tecnología, es el cultivo ideal para gestionar la heterogeneidad ambiental con manejo variable de insumos. En el cultivo de maíz, esto se traduce principalmente en:

En un contexto de márgenes ajustados, variabilidad climática creciente y mayor demanda de sostenibilidad, la agricultura por ambientes con manejo variable de insumos se consolida como una de las estrategias más prometedoras para el cultivo de maíz en Argentina . Adoptarla es una apuesta por una agricultura más inteligente, eficiente y sustentable.

En los últimos años se ha avanzado bastante en el conocimiento de la respuesta del cultivo y, en particular, de los diferentes híbridos a planteos defensivos con bajas densidades. Conocer cómo compone el rendimiento el híbrido elegido (macollador, prolífico o flex) representa una llave importante de gestión del riesgo productivo en el cultivo, que, sumado a otros avances importantes dados en el pasado, como fue la siembra tardía, hacen del cultivo de maíz una opción muy segura de producción, que a su vez sigue teniendo el mayor potencial de expresión entre las diferentes opciones de cultivo .

Planificar el cultivo de maíz en la próxima campaña requiere integrar información clave, analizar variables críticas y tomar decisiones que equilibren productividad y manejo del riesgo.

En lo que respecta a los planteos productivos para maximizar la expresión del cultivo, se destaca la importancia de una planificación profesional con el correcto análisis de las principales variables.

La aptitud del ambiente, la oferta hídrica, la fecha de siembra, la genética, la nutrición y la densidad deben definirse en función del contexto particular de cada situación.

Partiendo de la caracterización ambiental que hace foco en el potencial de cada suelo y la condición hídrica (napa, perfiles, pronósticos), se ajustará la tecnología para cada tipo de ambiente . Maíz temprano o tardío es una primera gran decisión. La elección de híbridos es un paso sensible en la planificación para lo cual es importante la capacidad de analizar la variada información que hay disponible. La estrategia de nutrición adecuada para cada planteo, acompañada de la estrategia de densidad son claves para poder captar la oferta ambiental en cada caso . Los planteos defensivos con densidades bajas son una herramienta consolidada en los últimos años para poder sostener rindes en ambientes deficitarios.

A su vez, las amenazas del cultivo, como el riesgo de sequía, el complejo de achaparramiento, las enfermedades y los escenarios de precios deprimidos exigen un enfoque proactivo, con estrategias que combinen conocimiento técnico, adaptación y anticipación .

En definitiva, el éxito en maíz dependerá de una planificación integral que articule información climática, agronómica, tecnológica y comercial. Quienes logren interpretar con precisión estas premisas y convertirlas en decisiones consistentes y oportunas estarán mejor posicionados para lograr cultivos exitosos.

Fuente: La Nación