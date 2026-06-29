Cayó una “viuda negra” en Mar del Plata: violó 116 veces la prisión domiciliaria y ordenaron su traslado al penal de Batán

La historia de Sheila Naiquen Suárez , una joven de 25 años condenada a cinco años de prisión por dos robos agravados bajo la modalidad conocida como “viuda negra” , sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando fue detenida tras perder el beneficio de la prisión domiciliaria por incumplir de manera reiterada las condiciones impuestas por la Justicia.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que personal del Gabinete de Delitos Extorsivos de la DDI Mar del Plata la localizó en la calle Enrique Rau al 2500, en el marco de un operativo de prevención. Sobre ella pesaba una orden de detención librada por el Juzgado de Ejecución Penal N°1, a cargo de Ricardo Perdichizzi .

La medida fue consecuencia de un informe elaborado por la Dirección de Monitoreo Electrónico , que detectó 116 salidas de rango mientras Suárez cumplía la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Según el reporte incorporado al expediente, ante esas alertas el organismo realizó llamados telefónicos de control. La condenada respondió únicamente seis de ellos, mientras que en las 110 oportunidades restantes no atendió, una conducta que derivó en la revocación del beneficio y en su inmediato traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán .

El monitoreo electrónico mediante tobillera es la herramienta que utiliza la Justicia para controlar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias . Cuando el sistema detecta incumplimientos, la información es remitida al juez, quien decide si corresponde mantener el beneficio o revocarlo. En el caso de Suárez, las 116 salidas de rango y la falta de respuesta a 110 llamados de control llevaron al juez Perdichizzi a dejar sin efecto la prisión domiciliaria y ordenar que continuara cumpliendo la condena en una unidad penitenciaria.

De acuerdo con los registros públicos consultados por Infobae , Suárez nació el 20 de abril de 2001 y figura con domicilio en Miramar . Su nombre ya había trascendido públicamente años antes. En noviembre de 2015, cuando tenía 14 años, su fotografía fue difundida en la red de búsqueda de personas desaparecidas luego de que fuera reportada como desaparecida en esa ciudad. Finalmente, fue localizada, aunque las circunstancias de aquel episodio no trascendieron oficialmente.

La condena que actualmente cumple corresponde a una causa por dos hechos de robo agravado por el uso de arma, por la que recibió una pena de cinco años de prisión. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae , este miércoles a las 8.30 volverá a estar frente al juez, en una audiencia vinculada con la ejecución de la condena.

Fuente: Infobae