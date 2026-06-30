Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: encontraron un manuscrito en inglés cerca de la Garganta del Diablo

La Policía de Misiones y Prefectura Naval Argentina (PNA) realizan un intenso operativo en el Parque Nacional Iguazú para encontrar a Mariano Ariel Sierra , un turista de 41 años de la localidad bonaerense de Cañuelas que se encuentra desaparecido. El hombre había sido visto por última vez el sábado mientras ingresaba al parque y al día siguiente sus pertenencias fueron encontradas en el camino a la Garganta del Diablo.

La investigación se inició el domingo por la mañana, luego de que personal del Parque Nacional Iguazú encontrase varios objetos pertenecientes al turista desaparecido en la pasarela que conduce al popular salto de agua.

Entre las pertenencias que hallaron los trabajadores había documentación personal del hombre, un celular, 40 mil pesos en efectivo, ropa y un misterioso manuscrito escrito en inglés que estaba deteriorado por el agua, cuyo contenido no trascendió.

Según medios locales, el hombre estaba alojado en un hotel de Puerto Iguazú desde el 25 de junio y fue visto por última vez el sábado por la mañana, cuando ingresó al Parque Nacional.

Los operativos de búsqueda incluyen el recorrido de senderos de la selva y distintos sectores del parque y la patrulla del Río Iguazú, en donde los investigadores intentan localizar elementos que permitan encontrar al hombre desaparecido. Según indicaron medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre se habría arrojado al curso de agua.

En tanto, desde el portal Que Pasa Salta indicaron que las tareas presentan una complejidad adicional debido al caudal del río , que supera ampliamente su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo.

La desaparición de Sierra recuerda a un episodio reciente ocurrido a principios de junio, también en el Parque Nacional Iguazú, en el que un turista se arrojó al agua para recuperar su teléfono celular que se le había caído durante su paseo. El episodio, que impactó al resto de los turistas dado la potencia de las aguas en ese lugar, había quedado registrado en video y las imágenes se viralizaron.

Vestido con remera blanca, el hombre, de nacionalidad brasileña, se bajó de la pasarela que conduce a los saltos de agua y tras una breve maniobra recuperó su teléfono. Se volvió a trepar y continuó con su recorrido, atento a la mirada del resto de las personas que no salían de su asombro por lo que habían visto.

El video, que dura apenas 11 segundos, muestra el momento en el que el hombre desciende hacia un lugar prohibido, poniendo en riesgo su vida. Decenas de otros turistas, al darse cuenta, se abarrotan en el angosto camino para tratar de entender qué ocurrió.

En otro video que trascendió días después , se ve cómo, tras una breve maniobra, el hombre recupera su teléfono y vuelve a trepar para seguir con el recorrido, frente a la mirada del resto de las personas que no salen de su asombro por lo que habían visto.

Tras conocerse el incidente, la administración del Parque Nacional de Iguazú declaró que el hombre fue advertido inmediatamente después del suceso y que permaneció acompañado durante el resto de la visita.

El hecho no se dio en un segmento del trayecto alejado de las grandes e impactantes caídas de agua, que también son parte de la atracción turística, sino que fue en la zona donde los visitantes deben estar más atentos a sus pasos.

En esa ocasión, el Parque Nacional emitió un comunicado en el que recordó que está prohibido hacer lo que hizo el hombre, es decir, cruzar las barreras instaladas a lo largo de los senderos, incluso cuando se trate de recuperar objetos perdidos o de obtener fotografías más cercanas de las cataratas.

Fuente: Clarín