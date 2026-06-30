Bastián Jerez, el nene que se accidentó en los médanos de Pinamar, inició la etapa de rehabilitación

Bastián Jérez , el niño de 8 años que el 12 de enero pasado quedó internado en terapia intensiva tras un accidente en los médanos de Pinamar , fue trasladado del Hospital Italiano de San Justo a un centro especializado en rehabilitación en Pilar, donde iniciará una nueva etapa en su recuperación.

“Nos vamos de traslado al centro de rehabilitación!!!!!!!” , escribió Macarena Collantes, la madre del chico, en una historia de Instagram que publicó la semana pasada. “Estamos esperando la ambulancia”, continuó la mujer, notoriamente emocionada por el comienzo del nuevo proceso para su hijo.

El incidente ocurrió cuando el menor viajaba en un vehículo UTV que chocó con una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de médanos de Pinamar. Tras el impacto, Bastián quedó inconsciente y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de dos médicos que pasaban por el sitio hasta la llegada de una ambulancia.

Inicialmente, fue trasladado al Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar y, por la gravedad de sus lesiones, derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti en Mar del Plata, donde permaneció 25 días.

Durante ese período, su madre relató que se detectaban más lesiones cada día. Posteriormente, el 9 de febrero fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo, donde continuó con intervenciones quirúrgicas y tratamientos para su recuperación.

La madre de Bastián mantuvo informados a familiares y seguidores sobre su evolución a través de redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido y las muestras de solidaridad.

“Después de casi 6 meses pude acostarme a tu lado hijo y eso lo celebro como cada avance tuyo. Tu mami”, escribió Macarena en otra historia, publicada el domingo pasado, donde la puede observar al lado del menor sobre la cama del hospital donde se encuentra ahora para llevar adelante la rehabilitación.

Lo último que se conocía sobre el estado de salud de Bastián era que mostraba importantes mejoras. Además, el futbolista de la Selección argentina, Leandro Paredes, le dedicó un video de aliento, que la mamá publicó hace unos diez días, en medio del Mundial que se juega en Canadá, México y Estados Unidos.

La comunicación de Bastián es por gestos y movimientos de labios, y se espera, progresivamente, retirar la asistencia respiratoria nocturna y la cánula deglutoria. A partir de ahora podrá comenzar a recibir visitas. El niño no recuerda el accidente, aunque fue informado por sus padres sobre lo ocurrido. El próximo 4 de agosto cumplirá nueve años.

En paralelo al proceso de rehabilitación, la Fiscalía Descentralizada N° 5 de Pinamar sigue adelante con la investigación penal para determinar responsabilidades en el choque entre el UTV y la camioneta.

En mayo, la sumó un dato clave: una pericia accidentológica apuntó a que la conductora del UTV donde viajaba el menor tenía mayor capacidad visual para evitar la colisión contra la camioneta Volkswagen Amarok.

Según fuentes del caso, el peritaje sostiene que la posición y los ángulos en la zona de médanos le daban a la mujer que manejaba el UTV mejores condiciones para advertir el peligro, mientras que el conductor de la camioneta no habría tenido la misma posibilidad de ver al otro vehículo .

El expediente tiene imputados por lesiones culposas agravadas a Manuel Molinari , conductor de la Amarok; Noemí Quirós , quien iba al mando del UTV; y Maximiliano Jerez , padre de Bastián. Estos últimos tres paseaban por las dunas junto a otros dos menores.

Macarena relató también en mayo que el día del accidente se encontraba trabajando en Moreno cuando recibió un llamado de Facundo Corro, amigo de Maximiliano Jerez, quien le avisó que su hijo había sufrido un accidente en la playa.

Macarena explicó que nunca tuvo contacto con la conductora del UTV y que tampoco la mujer se comunicó con ella después del accidente . Maximiliano le aseguró que tampoco la conocía, “que ella estaba en la playa en una carpa con un grupo de amigos”.

Según su testimonio, Maximiliano le comentó que el niño iba sentado a upa suyo en el UTV , que iban a “velocidad normal” y que no dialogaron en ese momento sobre si llevaban colocados los cinturones de seguridad.

Fuente: Infobae