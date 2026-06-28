Argelia y Austria se hicieron goles en tiempo adicional, terminaron 3-3 y dejaron fuera a Irán

Lo previo al encuentro entre Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, había girado en torno a España . Tenía una suerte de título: “El partido que no quieren ganar” . El que terminara segundo se enfrentaría en los dieciseisavos del Mundial con el campeón de Europa y uno de los favoritos.

Hasta el inicio, los escoltas en el grupo J, el de Argentina, eran los austríacos, a quienes según las especulaciones les servía solamente dejarse perder para evitar a la Furia Roja . El conjunto africano, en cambio, debía sumar para clasificarse como uno de los mejores terceros , pero debía limitarse al empate para eludir a los españoles. Esta vez, el fútbol dio la espalda a las especulaciones. Y Austria y Argelia brindaron un espectáculo y un mensaje de valentía: jugar a ganar, aunque luego tocara un peso muy pesado.

España será el rival de Austria porque hubo empate en Kansas City. Empate de seis goles , nada menos. Doloroso para Irán , por cierto, porque de haber un ganador el equipo asiático se clasificaría tras su vibrante 1-1 con Egipto de la madrugada argentina del sábado, pero el 3-3 lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

A los 28 minutos un gol de Marko Arnautovic abrió el marcador en favor de “Das Team” (apodo del equipo rojo). Austria no dejaba ver que quisiera caer derrotado.

¡INSÓLITO GOL DE ARGELIA SOBRE AUSTRIA! 🇩🇿 El banderín del córner jugó a favor de Argelia y a los 45’, Belghali anotó el 1 a 1. pic.twitter.com/285RL0YZ63

Pero sobre el cierre de la primera mitad hubo una mala noticia para los iraníes. El defensor lateral Phillipp Mwene quiso cubrir un pelotazo largo creyendo que el balón saldría por la línea de fondo y haría inútil el esfuerzo de Riyah Mahrez , pero pegó en el banderín de esquina y le quedó al atacante argelino. Mwene cometió una falta contra él, pero muy cerca estaba el defensor Rafik Belghali , que se metió al área, pisó la pelota para gambetear a los austríacos que barrían desesperados y clavó un zurdazo en lo alto de la red. Un gol de fútbol 5.

Casi diez minutos tardaron los europeos en el segundo tiempo para volver a ponerse arriba y, sin proponérselo, alegrar al país asiático. Lo hicieron con una perla de su figura, Marcel Sabitzer , que recibió un pase atrás de Konrad Laimer y colocó de primera el balón contra un palo desde la medialuna. Definitivamente, Austria anhelaba la victoria.

Irán volvería a frustrarse cuatro minutos más tarde: Houssem Aouar hizo un desborde fantástico por la izquierda, vio la soledad de Mahrez del otro lado y lo asistió con un pase raso para que el exdelantero de Manchester City inflara la red. Argelia recuperaba la clasificación y, como premio extra, esquivaba a la temible España.

A los 90 minutos el cartel electrónico marcó cuatro adicionales . En Irán ya había resignación por la eliminación, máxime cuando por media hora austríacos y argelinos no se habían lastimado. Sin embargo, a falta de un minuto, Ibrahim Maza ejecutó un pase cortado sensacional para que otra vez Mahrez definiera, mano a mano, cruzando un derechazo contra un palo. Argelia no quería empatar y deseaba ser el segundo de la zona, aunque más allá esperaran los españoles.

Fiesta iraní, entonces. En la concentración en Tijuana, México, Shoja Khalilzadeh podría hacer ahora sí el festejo que había realizado en vano 24 horas antes, cuando su gol para el 2-1 contra Egipto terminó anulado: sacarse la remera, abrazarse a los compañeros y ponerse anteojos de sol conocidos por un meme. Pero en el escasísimo tiempo que quedaba habría más, porque el gol argelino forzaría un ratito más de juego.

¡RIYAD MAHREZ ANOTÓ SOBRE LA HORA EN EL #MundialEnDSPORTS ! El mediocampista anotó el 3-2 a favor de Argelia. #CopaMundialFIFA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kgT21ok8yQ

En el quinto minuto extra Sabitzer desbordó con alma, vida, velocidad y equilibrio sobre la banda izquierda para sacar un centro, que sería pasado. Desde el inicio del segundo período estaba en la cancha el delantero Michael Gregoritsch , de 193 centímetros de estatura, que la cabeceó hacia el corazón del área. Allí esperaba un copmpañero más alto: Sasa Kalajdzic , de dos metros , tomó envión para el segundo testazo. Y no falló: la pelota cruzó la línea: 3 a 3. Y hubo euforia entre los futbolistas y los espectadores austríacos.

Un desenlace de locos. Triste para el plantel y el pueblo iraníes, que habrán sentido el déjà vu de la fiesta y la angustia en pocos segundos de diferencia. Un recordatorio involuntario de cuando el árbitro Szymon Marciniak había anunció que el VAR había encontrado medio pie inhabilitado de Khalilzadeh y el gol in extremis contra los egipcios quedaba invalidado.

¡AUSTRIA SE AFERRA A LA CLASIFICACIÓN EN EL #MundialEnDSPORTS ! Sasa Kalajdzic convirtió el 3-3 ante Argelia. #CopaMundialFIFA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/v9g2C4JmXh

El 1-1 no le alcanzó a Irán el día anterior, y el 3-3 ajeno terminó de derrumbarlo. Austria va contra España sin temores, Argelia se cruzará con Suiza e Irán, doblemente golpeada, volverá a su casa.

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Fuente: La Nación