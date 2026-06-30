Allanamientos con detenidos por venta de droga en medio de la búsqueda de un joven desaparecido hace días

Un joven de 25 años es buscado desde el sábado pasado, cuando fue visto en horas de la mañana en Capitán Bermúdez , localidad lindera a Rosario. La Policía de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron una serie de allanamientos este lunes para localizar a Gastón Daniel Montenegro , que terminó con la aprehensión de cuatro presuntos dealers.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Rosario, Capitán Bermúdez, Funes y Fray Luis Beltrán por pedido de la fiscal provincial Luisina Paponi –sede San Lorenzo del Ministerio Público de la Acusación– y el fiscal federal Franco Benetti –de la Oficina de Narcocriminalidad de Rosario–. Los cuatro arrestados quedaron bajo la órbita de la Justicia federal, ya que, a priori, se dedicarían a la venta de estupefacientes, pero no tendrían conexión con la desaparición del joven .

En los domicilios se secuestró una pistola calibre 22, cartuchos de diferentes calibres , más de 250 gramos de marihuana, un cargador calibre 11.25, un arma de aire comprimido, celulares, balanzas de precisión y papeles de colores, que se suelen utilizar para envolver las dosis de droga.

Según los datos suministrados por Carina, madre de Montenegro, su hijo salió de su casa de San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez el pasado viernes por la noche. Fue visto, de acuerdo a un testimonio de un allegado, el sábado a las 9.30, cuando caminaba, en teoría, en dirección a su domicilio, al que nunca llegó.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se publicó el pedido de paradero. Se indicó que Gastón mide 1,75 metros, tiene tatuajes en el pecho, en el cuello y en la mano derecha. Agregaron que al momento de ser visto por última vez vestía un jean beige, zapatillas del mismo color con detalles naranjas y amarillos, un buzo y una campera negra.

Carina, la mamá, dijo en FM Horizonte 101.1 que Montenegro había salido para visitar a un familiar y señaló que debía regresar temprano porque al otro día tenía que trabajar como árbitro. “Lo esperé y nunca llegó. A la mañana me avisan que lo habían visto como a las 9.30 y que venía para casa, pero nunca llegó” , comentó.

“Se dijo que lo habían interceptado (en la calle) y que se lo habían llevado, pero no tenemos ninguna certeza. Son versiones. La Fiscalía está recopilando cámaras y tratando de establecer qué fue lo que pasó”, sostuvo.

La mujer añadió que Gastón no tiene celular , lo que dificulta aún más la búsqueda. “Hicimos recorridas por hospitales y comisarías. No hay ninguna novedad. Estamos desesperados” , afirmó.

Fuente: Infobae