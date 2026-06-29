Absolvieron a una mujer que había sido acusada de haber matado a su pareja durante un ritual con hongos alucinógenos

Un jurado popular declaró no culpable a Marisel Solís , la mujer que llegó a juicio acusada de haber asesinado a su pareja, Marcel Xavier González , en el partido de San Pedro .

El hecho ocurrió en junio de 2024 en el interior de una casa de la localidad de Pueblo Doyle . Allí, la policía encontró el cuerpo de González, uruguayo de 33 años, en una habitación, con múltiples heridas cortantes y rodeado de un charco de sangre.

En medio de la conmoción por el hallazgo del cuerpo, la causa se comenzó a investigar como un presunto suicidio. Después de meses, el expediente fue recaratulado como homicidio agravado y Solís fue detenida con prisión preventiva.

Sin embargo, tras un debate oral atravesado por pericias contradictorias, un jurado popular declaró no culpable a la imputada y fue absuelta.

Durante la causa, Solís sostuvo que ambos habían consumido hongos alucinógenos la noche del hecho. Según declaró, salió a caminar para “bajar” los efectos de la sustancia, después se quedó dormida y aseguró no recordar más nada hasta que, más tarde, encontró el cuerpo de su pareja.

No obstante, las pericias toxicológicas complicaron esa versión . Los estudios realizados en La Plata descartaron la presencia de alucinógenos en el cuerpo de la víctima.

En el caso de Solís, únicamente se detectaron restos de un compuesto psicoactivo derivado del cannabis.

En un primer momento, la UFI N° 7 de San Pedro caratuló el caso como suicidio, ya que las pericias iniciales indicaban que las lesiones habían sido autoinfligidas.

Pero a pedido de la familia de la víctima, se hicieron nuevas pruebas que concluyeron que las heridas no eran autoprovocadas y que ninguno de los dos tenía restos de psilocibina, el compuesto activo de los hongos “cucumelo” mencionados por la acusada.

Con estos resultados, la causa pasó a la fiscalía de Baradero y fue recaratulada como homicidio. Solís quedó detenida con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 3 desde diciembre de 2024.

La imputación contra Solís era por homicidio agravado por el vínculo , un delito que prevé como única pena posible la prisión perpetua.

Durante el juicio, la defensa, encabezada por la abogada Antonela Traversaro, cuestionó la validez de las pericias incorporadas al expediente y sostuvo que la acusación carecía de pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de su clienta.

Finalmente, tras escuchar a las partes y valorar las pruebas presentadas, el jurado popular resolvió absolver a Marisel Solís y emitió un veredicto de no culpabilidad.

Fuente: TN