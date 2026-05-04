Violento robo piraña en una rotisería: encañonaron a los repartidores, los golpearon y les robaron las motos

“Los vecinos estamos a la deriva. Tenemos que encerrarnos porque nos pueden robar en cualquier momento. Estamos desamparados “.

Con evidente angustia y preocupación, Romina, la dueña de una rotisería ubicada a 15 cuadras de la estación José C. Paz del tren San Martín, habló este lunes con Infobae y contó detalles del violento robo piraña que sus empleados sufrieron el pasado jueves, cuando un grupo de al menos 10 delincuentes descendió de dos autos y, armados, ingresaron a robar al comercio. En ese contexto, los asaltantes golpearon a los repartidores que se encontraban sentados afuera del local y se llevaron dos de las motos con las que solían hacer los repartos por la zona, además de dinero en efectivo y sus teléfonos celulares.

La impactante secuencia, registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la fachada del negocio, ocurrió minutos antes de las 20 en “La Más Rica” , un local de comidas situado en la avenida Héctor Arregui al 1500, entre Montes de Oca y Blandengues, en el barrio Alberdi de José C. Paz.

El video que acompaña esta nota expone la impunidad con la que se manejaron los asaltantes, que frenaron sus vehículos en plena avenida y descendieron armados a la vista de otros automovilistas que pasaban por la zona.

Encapuchados y con armas de fuego en sus manos, los delincuentes abordaron a los cuatro empleados que charlaban afuera de la rotisería y les exigieron que entregaran las llaves de sus motos. " Los deliveries son dos, y los otros dos son acompañantes porque como están robando mucho en la zona, andan de a dos . Uno ni siquiera para la moto, la deja en marcha, el otro entrega el pedido y sube de vuelta. Le pedimos a los clientes que estén atentos porque está muy complicada la situación", detalló la propietaria.

Los ladrones actuaron con violencia desde el primer momento y golpearon a las víctimas, de las cuales solo uno se resistió al robo de su moto. “La tercera -moto- no se la pudieron llevar porque al chico que se la quisieron robar ya le habían robado otra moto la semana anterior. Entonces no la quería entregar, es su fuente de trabajo. Se puso firme en que no le daba la llave y le terminaron rompiendo la cabeza de un culatazo . Quedó tirado en el piso y perdió mucha sangre”, explicó la empleadora.

Una vez que los repartidores estaban reducidos, parte de la banda ingresó al comercio y atacó a los parrilleros . Se llevaron sus teléfonos celulares y el poco dinero en efectivo que había en la caja registradora, ya que recién estaba por comenzar la jornada laboral.

Madre de una nena de apenas tres meses , Romina, la propietaria, contó que suele ir a trabajar junto a su hija, pero ese día se demoró más de la cuenta y, por fortuna, no estuvo al momento del ataque. “Tengo que agradecer que no pasó nada más grave. Y la denuncia no la hice porque las veces que han pasado cosas así hemos recuperado las cosas gracias a la ayuda de los vecinos. La Policía por lo visto no da a basto para cubrir el distrito de José C. Paz, porque no los pudieron agarrar ”, lamentó la comerciante.

Fuente: Infobae