Video: un delincuente armado robó un kiosco en Lanús y los vecinos aseguran que es policía

Un violento asalto en pleno centro de Lanús generó indignación y conmoción entre los vecinos, no solo por la brutalidad del hecho, sino por la identidad del atacante. Según denunciaron en el barrio a través de redes sociales, el delincuente que asaltó un kiosco a cara descubiert sería policía.

El episodio ocurrió en un kiosco sobre la Avenida 9 de Julio . En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local, se observa cómo el hombre ingresa como un cliente más, pero rápidamente saca un arma de fuego y amenaza a la empleada para exigirle la recaudación.

A pesar del miedo, la kiosquera intentó resistir el asalto. En un momento de extrema tensión, la víctima logró retener al delincuente por unos instantes mientras este intentaba huir con el efectivo. Tras un breve forcejeo, el ladrón logró zafarse y escapó del lugar, dejando tras de sí un clima de total desprotección.

Lo que más llama la atención de los investigadores es la impunidad con la que actuó el sospechoso: lo hizo a cara descubierta , sin preocuparse por las cámaras de vigilancia que monitorean la zona comercial de Lanús.

Tras la difusión de las imágenes, los vecinos no tardaron en identificarlo. Según los testimonios recolectados, se trataría de un oficial de policía que mantendría una “doble vida” vinculada al delito.

Los vecinos denunciaron que el protagonista del video maneja dos perfiles de Instagram. Uno personal y otro dedicado a la venta de ropa . Quienes intentaron comprarle aseguran que, una vez que los clientes le depositan la seña por las prendas, el hombre bloquea a las víctimas y desaparece.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si el hombre pertenece a la fuerza, aunque se espera que el análisis de las cámaras y el rastro dejado en sus redes sociales permitan una pronta detención.

Fuente: TN