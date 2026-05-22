Un hombre fue detenido acusado de torturar a su hijastro de 2 años con un cable eléctrico

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Un hombre de 22 años fue detenido en la ciudad de Tamandaré, en el litoral sur de Pernambuco, Brasil, acusado de agredir brutalmente a su hijastro de apenas 2 años utilizando un cable eléctrico.





Según informó la Policía Civil, el sospechoso, identificado como William Ricardo do Nascimento Vicente, fue arrestado en flagrancia y acusado por los delitos de tortura y amenazas en un contexto de violencia doméstica y familiar.





La investigación comenzó luego de una denuncia por malos tratos difundida por un blog local. Tras recibir la información, los agentes realizaron un operativo en la vivienda ubicada en el Sítio Zé Ferreira, aunque el acusado no se encontraba allí.





Posteriormente, el hombre fue localizado trabajando en una obra sobre la costanera de la ciudad, donde finalmente fue detenido y trasladado a la 79ª Delegación de Tamandaré.





En la vivienda, los policías encontraron al niño con diversas lesiones en distintas partes del cuerpo. Tanto el menor como su madre fueron llevados a un centro de salud para realizar exámenes de cuerpo del delito.





La Policía Civil confirmó que, tras los procedimientos correspondientes, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia luego de pasar por una audiencia de custodia. Hasta el momento, solo el padrastro fue detenido por el caso.