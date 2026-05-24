Trágico accidente en San Vicente: una camioneta embistió de atrás a un auto y una familia entera murió, entre las víctimas dos menores

Una familia entera murió tras ser embestidos por una camioneta en cercanías de San Vicente cuando viajaban por la Ruta Provincial N°6. Cinco personas murieron, entre ellas dos menores de edad según confirmó la Policía local. El conductor de la camioneta fue imputado por "homicidio culposo" y quedó detenido.

Fuentes policiales confirmaron que la colisión la protagonizó una camioneta Volkswagen Amarok que embistió la parte trasera de un Peugeot 207 en el que se trasladaba dicha familia.

Fue en el kilómetro 53, en el trazado de la Ruta 6, en cercanías de la localidad bonaerense de San Vicente , pasadas las 18.00 de este sábado. Muy cerca del ingreso del barrio Papa Francisco.

No están claras las causas que derivaron en el siniestro vial.

Lo concreto es que el conductor de la Amarok gris, Leandro P., un joven universitario de 28 años domiciliado en Quilmes embistió la parte trasera del Peugeot 206 blanco. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, yendo hacia Cañuelas.

Producto del fuerte impacto, los cinco integrantes que viajaban en el Peugeot murieron en el acto.

La conductora, Serafina Benítez Cabañas (31), de Guernica; Juan Aníbal López Rodríguez (29); un hombre mayor de edad cuya identidad todavía no fue informada, y dos menores de edad cuyas identidades también permanecen bajo reserva, pero que serían hijos de la pareja muerta.

Tras el siniestro vial, efectivos de la Comisaría 1ra de San Vicente trabajaron en el lugar, quienes describieron que el choque fue tan grande, que la trompa de la camioneta llegó casi hasta el asiento delantero donde viajaba la pareja.

Según confirmó el Diario del Sur , en el lugar participaron además ambulancias de alta complejidad y personal del Comando de Patrullas, quienes confirmaron el deceso de la familia entera.

Hasta la zona del incidente también llegó la doctora Castro, titular de la Unidad funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 Descentralizada de San Vicente, quien dispuso la detención del conductor de la Amarok de 28 años, quien inmediatamente fue trasladado con politraumatismos al hospital local.

Inicialmente, el hecho quedó caratulado como " homicidio culposo" , según confirmó el Comisario Mayor y Jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, Héctor Quaini.

Fuente: Clarín