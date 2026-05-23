Trágico accidente en la Ruta 118 con tres personas muertas: colisionaron de manera frontal un auto y un camión con acoplado

Un violento accidente protagonizado por un auto y un camión con acoplado tuvo lugar a la altura del kilómetro 36 de la Ruta 118 , a la altura de Colonia Tatacuá, en Corrientes: hubo tres muertos.

Fuentes policiales confirmaron que la fatal colisión en la que se investigan las causas, se produjo este viernes por la tarde, alrededor de las 19.50, sobre el trazado ubicado al noroeste de Corrientes. Lo protagonizaron un camión con acoplado y un Chevrolet Corsa , quienes chocaron frontalmente.

Todavía no están claros los motivos que provocaron el trágico accidente. Según adelantaron, el camión iba conducido por un joven de 20 años, que resultó ileso.

Y que las tres personas que viajaban en el Cosa murieron en el lugar , producto del impacto: una mujer de 62 años que iba conduciendo y dos personas más que aún no fueron identificadas.

Por estas horas, trabajan efectivos de la Comisaría del distrito de Tatacuá y el trazado de la ruta, estuvo cortado por algunas horas.

Este nuevo accidente producido en Corrientes, puso en alerta a las autoridades por el alto número de víctimas fatales. Durante el 2026, 51 personas murieron en distintos siniestros viales. En la capital provincial fueron 8, mientras que en el interior son 43 las personas fallecidas, según publicó el Diario Época .

Fuente: Clarín