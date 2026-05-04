Sigue la búsqueda en Neuquén: intensifican rastrillajes y analizan los últimos movimientos de Camila Montesino y su bebé, ambos desaparecidos

La investigación por la desaparición de Camila Belén Montesino y su hijo de cuatro meses , Carlos Amir Jeremy Araya, sumó en las últimas horas nuevas medidas para intentar dar con su paradero. La Policía de Neuquén intensificó los rastrillajes y trabaja en la reconstrucción detallada de los movimientos previos a la desaparición, mientras se analizan testimonios y registros que podrían resultar clave.

Según publicó LM de Neuquén , los operativos se concentran especialmente en la localidad de Rincón de los Sauces y zonas aledañas , aunque no se descarta que la joven haya salido de esa ciudad. En ese sentido, los investigadores también ampliaron el radio de búsqueda hacia otras localidades del norte neuquino , teniendo en cuenta que Montesino sería oriunda de esa región.

Además, se están revisando cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, con el objetivo de identificar posibles desplazamientos de la mujer y del bebé después del 1 de mayo, fecha en la que fueron vistos por última vez en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

En paralelo, la Fiscalía avanza en la toma de declaraciones a personas del entorno cercano de la joven, incluyendo familiares y allegados, con el fin de reconstruir el contexto previo a su desaparición y determinar si existían situaciones que puedan aportar pistas sobre lo ocurrido.

El caso comenzó a tomar forma el mismo 1 de mayo, cuando la expareja de Camila y padre del bebé radicó la denuncia ante la Policía tras perder contacto con ambos.

El comisario Marcelo Campos señaló que el hombre manifestó que no lograba comunicarse con su hijo ni con la madre, lo que encendió las alarmas. “Se acercó al domicilio y no obtuvo respuesta”, indicó el jefe policial a la prensa local.

A partir de esa presentación, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que incluyó la intervención de distintas áreas especializadas. Dada la edad del niño, se puso en marcha la Alerta Nati, un protocolo específico para casos de desaparición de menores de edad en la provincia.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces, que trabaja en conjunto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

Uno de los elementos que forma parte de la investigación y que genera interrogantes es una intervención realizada días antes de la desaparición en el domicilio donde residía Montesino.

De acuerdo a lo informado por Campos, en ese procedimiento participaron profesionales de salud y del área de familia, quienes trasladaron a la joven al hospital local para realizarle estudios médicos . Tras esa evaluación, recibió el alta y, según se indicó, no se detectaron problemas que justificaran una internación.

“Se le hicieron estudios para conocer su estado de salud, se le dio el alta y aparentemente estaba todo bien” , precisó el comisario.

Este antecedente es analizado por los investigadores para determinar si guarda alguna relación con la desaparición o si puede aportar información sobre el contexto en el que se encontraba la mujer en los días previos.

Desde el momento en que se radicó la denuncia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que incluye patrullajes, controles en rutas y la difusión de datos a través de distintos canales oficiales.

Camila Montesino fue descripta como una mujer de 27 años, de aproximadamente 1,60 metros de altura, tez blanca, contextura robusta, cabello castaño claro y ojos oscuros . Al momento de su desaparición no se pudo precisar qué vestimenta llevaba.

Por su parte, el bebé Carlos Amir Jeremy Araya tiene cuatro meses, es de tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto.

Las autoridades insisten en que cualquier dato puede resultar clave para avanzar en la investigación, por lo que solicitaron a la comunidad que se comunique con la Fiscalía o con la dependencia policial correspondiente ante cualquier información relevante.

Las fuerzas de seguridad pusieron a disposición la línea telefónica (299) 4210369 .

La activación de la Alerta Nati implica la difusión inmediata de la imagen y los datos del menor desaparecido a través de medios de comunicación y plataformas digitales, con el objetivo de amplificar la búsqueda y acelerar la obtención de información.

Este protocolo fue creado a partir de un caso que marcó a la provincia: la desaparición de Natalia Ciccioli en 1994, en San Martín de los Andes. En aquel entonces, la legislación exigía esperar 48 horas para formalizar una denuncia, lo que generó una fuerte reacción social y derivó en cambios normativos.

Desde su implementación en 2010, la herramienta se convirtió en un recurso clave para actuar con rapidez en casos donde hay menores en riesgo, estableciendo criterios claros para su activación: que la persona desaparecida sea menor de edad, que exista peligro físico y que haya información suficiente para facilitar su identificación.

Fuente: Infobae