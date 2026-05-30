Recorrer todo el país en 23 días: el desafío viral de un joven de 20 años que planeaba llevar ayuda a África

Con una bandera argentina en el auto, miles de kilómetros por delante y un objetivo solidario, Juan Kurtzemann decidió lanzarse a una travesía tan exigente como simbólica: recorrer las 23 provincias del país en 23 días para recaudar 100.000 platos de comida destinados al Banco de Alimentos de Rosario.

El joven creador de contenido, estudiante y emprendedor de Funes, Santa Fe, tiene 20 años y documenta cada etapa del recorrido en su cuenta de Instagram (@juankurtzemann). Pero además de reunir donaciones, busca que el viaje deje otra huella: durante el trayecto invita a distintas personas a firmar una bandera argentina que, cuando termine el desafío, sueña con llevar a la selección nacional durante el Mundial 2026 en Estados Unidos como símbolo de unión .

En diálogo con TN , contó cómo sus experiencias en voluntariados y proyectos internacionales terminaron despertando en él la necesidad de impulsar una iniciativa solidaria en su propio país.

La idea nació durante uno de sus viajes de estudio al exterior. “Yo estudio en una universidad donde cada semestre viajás a un nuevo país y desarrollás un proyecto o emprendimiento”, explicó Juan.

En ese contexto, mientras caminaba por Malasia y se preparaba para viajar a Ghana con el objetivo de colaborar en una ONG, algo le hizo ruido. “Me dije: ‘No puede ser que me esté yendo a África a ayudar cuando en nuestro país se pueden hacer un montón de cosas’ ”, recordó.

Mientras pensaba cómo ayudar a su propio país, encontró un video que llamó su atención: Ryan Trahan , un youtuber estadounidense, había recorrido los 50 estados en 50 días para una causa benéfica y logró recaudar más de 11 millones de dólares para el hospital St. Jude.

“Cuando vi el video, pensé en hacer las 23 provincias en 23 días y que las donaciones fueran al Banco de Alimentos ”, expresó el influencer.

Juan eligió esa organización porque a los 15 años participó de un voluntariado donde consiguió un contacto del Banco de Alimentos de Rosario: “Organicé todo, los llamé y les gustó la idea. Terminó escalando hasta los Bancos de Alimentos Nacionales para poder mostrarlo a nivel federal”.

Cada plato de comida equivale a una donación económica que se deposita directamente en una cuenta administrada por el Banco de Alimentos. Juan aclaró que él no tiene acceso al dinero.

“ Cada plato vale alrededor de 1000 pesos . Yo comparto el alias y las donaciones van directo ahí. Me aseguré de que cada peso fuera trazable”, señaló.

También explicó por qué decidió trabajar junto a la organización en vez de encargarse personalmente de comprar alimentos: “No me encargo de comprar cada plato porque si tuviera que llevar toda esa comida en el auto, no entramos, necesitaría un camión. Por eso hice la colaboración con el Banco de Alimentos, que consigue comida a un costo más bajo que nosotros; la plata rinde más, rescatan comida y le dan una segunda oportunidad ”.

Con el objetivo ya definido, el siguiente desafío fue diseñar el recorrido para lograr completar la misión en menos de un mes .

Aunque lo más lógico parecía empezar por Santa Fe o Buenos Aires, el equipo eligió arrancar desde el extremo sur del país. “ Arrancamos por Tierra del Fuego porque me parecía lo más épico posible . Además, sí o sí teníamos que empezar o terminar ahí porque, si no, no nos daban los tiempos”, contó.

Juan viaja acompañado por su papá, su tío y un camarógrafo. La idea es hacer casi todo el trayecto por ruta: “Nos tomamos un solo vuelo que fue de Ushuaia a Calafate, pero después hacemos prácticamente todas las provincias en auto. Algunos alojamientos los reservé antes de empezar el viaje. Buscamos cosas sencillas y tranquilas, la prioridad es la ruta y lograr ayudar a la gente, no los lujos ”.

Sobre las dificultades del recorrido, contó: “Mi tío nos vino a ayudar para manejar todo el sur porque los primeros días fueron complicados. De Santa Cruz a Chubut hicimos más o menos 1100 kilómetros, tardamos unas 15 horas y hay días que arrancamos muy temprano”.

Hasta ahora, Juan ya recorrió Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucuman. En 13 días de desafío logró superar los 7000 platos recaudados.

Su objetivo final es cerrar el recorrido en Rosario. “Me gustaría llegar al Monumento a la Bandera el 7 de junio”, dijo.

Lo que más motiva a Juan es la idea de juntar al país detrás de una causa solidaria: “Pensé que si nos podemos unir todos por el Mundial, también podemos unirnos por una causa positiva que ayude a la gente ”.

Según explicó, una vez que imaginó el proyecto ya no pudo dejarlo pasar: “Cuando se me ocurrió la idea de la misión, fue imposible sacármela de encima. Si no lo hacía, me iba a arrepentir toda la vida y era más fuerte el dolor del arrepentimiento que el fallo ”.

El influencer aseguró que sintió el proyecto como algo personal y espiritual: “Si no lo hacía, me estaba fallando a mí o a Dios, porque siento que la idea me llegó de arriba ”. Incluso, llegó a pensar que tenía una responsabilidad especial con el desafío: “Fue como si Dios me hubiera dicho: ‘Che, Juan, podés hacer esto. Si no lo hacés vos, lo va a hacer alguien más, pero te elegí a vos’ ”.

A partir de ese momento, decidió comprometerse por completo con la travesía: “Desde que se me ocurrió, quise hacer lo máximo posible para estar a la altura ”.

Cuando finalice el recorrido, Juan planea volver a enfocarse en sus estudios y en sus proyectos personales. Entre ellos, tiene pensado viajar nuevamente al exterior: “Una vez que termine debería volver a la universidad, tengo que ir a Nueva York a emprender un par de meses”.

Sin embargo, asegura que uno de sus mayores sueños sigue estando en su tierra natal: “ El sueño de toda mi vida siempre fue conocer la Argentina . Me gustaría en un futuro tomarme más tiempo en cada lugar para disfrutarlo”.

Fuente: TN