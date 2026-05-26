Quirno le pidió a la ONU “capacidad de reacción” para no quedar “desbordada por los hechos”

El canciller Pablo Quirno expresó este martes durante el debate del Consejo de Seguridad de la ONU que un organismo de esas características debe tener “ capacidad de reacción” para no quedar “desbordada por los hechos” , en referencia al cierre del estrecho de Ormuz producto de la guerra en Medio Oriente.

“La organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de la convivencia internacional” , expresó Quirno desde sus redes sociales.

Hoy participé en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a donde llevamos una posición clara: la Organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de… pic.twitter.com/fi0V2rGBJe

Y consideró que “las estructuras que se desconectan de la realidad caminan hacia la irrelevancia”, por lo que “el mundo ya no tiene tiempo para burocracias eternas ni agendas alejadas de las prioridades de los Estados”.

Fuente: La Nación