PRIMERO EN CNM: Hurtaron en el Hotel Playas de Pinamar y cayeron tras analizar cámaras de seguridad

ZONALES

Un hurto ocurrido en el Hotel Playas derivó en una investigación policial que terminó con tres allanamientos, dos personas aprehendidas y el secuestro del vehículo presuntamente utilizado para cometer el hecho.





La denuncia fue radicada por el encargado del establecimiento según supo CNM, quien advirtió que delincuentes habían ingresado durante la madrugada al sector gastronómico del hotel luego de acceder por una ventana corrediza que estaba cerrada, aunque sin medidas de seguridad colocadas.





Según consta en la causa, del interior del lugar sustrajeron distintas bebidas alcohólicas, dinero en efectivo, una CPU de color negro y una máquina de café perteneciente a una reconocida marca.





Los investigadores determinaron además que no hubo daños en los accesos ni testigos directos del robo, aunque sí existían registros fílmicos tanto públicos como privados que resultaron claves para avanzar con la pesquisa.





A partir del análisis de las cámaras de seguridad, personal policial logró identificar el automóvil presuntamente utilizado durante el hecho: un Chevrolet Corsa Classic blanco que presentaba características muy particulares, entre ellas la luneta trasera rota y una antena larga con banderín, similar a las utilizadas por remises.





Con el correr de las horas, los efectivos también lograron establecer que uno de los sospechosos había sido aprehendido previamente en otro procedimiento realizado en Ostende y que la vestimenta que llevaba coincidía con la observada en las filmaciones del robo.





A partir de esos elementos, personal policial de la comisaría Primera de Pinamar, junto a efectivos de la SubDDI Villa Gesell con base operativa en Pinamar, inició tareas encubiertas para identificar a los restantes involucrados y establecer sus domicilios.





La investigación derivó en tres allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de Ostende y Valeria del Mar.





En uno de los procedimientos, llevado adelante en una vivienda de Ostende, los efectivos secuestraron el Chevrolet Corsa Classic señalado por las cámaras de seguridad.





En otro domicilio, ubicado en Valeria del Mar, fue aprehendido un hombre de 51 años señalado como el conductor del vehículo utilizado durante el robo. Además, se secuestró un teléfono celular Samsung azul que será sometido a peritajes.





Finalmente, en una vivienda de Ostende fue detenido un segundo sospechoso de 28 años, considerado por los investigadores como uno de los autores materiales del hecho. Allí también secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo, entre ellas una campera, zapatillas, gorra con visera y pantalón, además de un teléfono celular Motorola.





La fiscalía de turno avaló todo lo actuado y dispuso la aprehensión de los implicados, mientras continúa la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en el robo ocurrido en el hotel pinamarense.