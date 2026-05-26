MADARIAGA: Quiso llevarse auriculares, pasta dental y un mouse de un híper pero la descubrieron por las cámaras

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Una mujer oriunda de Villa Gesell fue demorada en un Hipermercado Coto ubicado sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 404 de General Madariaga, luego de ser descubierta intentando retirarse del lugar con distintos productos ocultos entre sus prendas sin abonarlos.

El hecho fue detectado por personal de seguridad privada del comercio, que realizó un seguimiento interno y observó cómo la sospechosa escondía mercadería mientras recorría el local. Al pasar por la línea de cajas sin pagar, fue interceptada y trasladada a un sector interno del supermercado.

Según informaron a CNM, entre los elementos que llevaba había un piloto de lluvia infantil de Spiderman, auriculares inalámbricos, una bombilla metálica, dos mantecas, un queso rallado, un mouse inalámbrico, un óleo capilar Dove, dos óleos capilares Elvive de L’Oréal Paris y dos pastas dentales infantiles.

Tras la intervención policial también se constató que la mujer posee certificado de discapacidad. Minutos más tarde se presentó un familiar directo aportando documentación relacionada con su condición.

La fiscalía interviniente inició actuaciones por hurto en grado de tentativa y dispuso la notificación de la causa, aunque sin adoptar medidas restrictivas de la libertad. Finalmente, los productos fueron restituidos al comercio.