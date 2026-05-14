Los dos nuevos eliminados de Gran Hermano como “los más planta”

Tras la eliminación de Daniela “Dani” de Lucía el pasado lunes, los 15 participantes restantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedaron automáticamente nominados en una nueva “placa planta” , es decir donde el público debe castigar a los que consideran que participan menos del juego. La particularidad de este caso es que no se llevó a cabo con votos positivos , sino que el reality castigó de forma más dura a sus hermanitos al hacerlo con negativo , por lo que se fueron los dos menos queridos por la audiencia.

En esta ocasión, el orden de salvación -los menos votados- del martes fue el siguiente: Manu, Cinzia, La Bomba, Zilli, Luana, Tamara, Emanuel, Danelik y Pincoya. De esta manera, para la doble gala de eliminación de este miércoles, los que quedaron nominados fueron Zunino, Titi, Lolo, Juanicar, Grecia y Eduardo . Una vez comenzada la noche, este último se convirtió en el primer salvado al recibir el 9,6% de los votos negativos entre los que quedaban en placa y se aseguró la permanencia.

Algunos minutos después, la segunda en bajar de placa fue Titi con el 13,2% , por lo que quedaron dos hombres y dos mujeres de cara a la doble eliminación. Tras una breve expectativa, Juanicar fue el tercero en salvarse con el 16,1% y quedó una final de tres en la que dos iban a tener que irse. Así, Telefe optó por decir el nombre del segundo más votado primero para tener una final que genere expectativa y la primera eliminada de esta jornada fue Grecia Colmenares .

Ante esta situación, donde quedaron dos jugadores picantes en un mano a mano joven, Zunino consiguió la última salvación y Lola “Lolo” Poggio se convirtió en la segunda eliminada de la placa planta. Al momento de darse a conocer los números, se reveló que la hermana de Julieta Poggio obtuvo el 42,2% , Grecia el 35,5% y Zunino el 22,3% .

Con esta doble eliminación, la casa de Gran Hermano Generación Dorada quedó con 13 participantes , donde cinco son hombres y ocho son mujeres . Además, luego de varias salidas consecutivas de varones, las últimas tres eliminadas fueron hermanitas .

Fuente: La Nación