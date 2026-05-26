Lo dice un estudio científico: en estos meses nacen las personas con mejor y peor sentido del humor

La personalidad se construye a partir de múltiples factores, como la crianza, las experiencias y el entorno. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Europea de Neuropsicofarmacología encontró que la estación del año en la que nace una persona podría estar relacionada con algunas tendencias emocionales y rasgos del carácter.

La investigación fue liderada por la psicóloga húngara Xenia Gonda y analizó a unas 400 personas . A partir de los resultados, los científicos detectaron ciertas coincidencias entre individuos nacidos durante la misma época del año.

Aunque el trabajo no sostiene que el mes de nacimiento determine la personalidad, sí plantea que podría existir una relación entre la estación en la que una persona llega al mundo y aspectos como el optimismo, la irritabilidad, la estabilidad emocional o los cambios de humor .

Uno de los hallazgos más llamativos fue que las personas nacidas durante el verano mostraban con mayor frecuencia un temperamento ciclotímico , una característica asociada con cambios rápidos en el estado de ánimo.

Esto significa que podrían alternar con mayor facilidad entre momentos de entusiasmo, alegría o energía y otros de tristeza o decaimiento emocional.

Por el contrario, quienes nacieron durante la primavera tendían a mostrar una actitud más positiva frente a la vida. Según los investigadores, estas personas presentaban una mayor predisposición al optimismo y a enfocarse en los aspectos favorables de cada situación.

En tanto, los nacidos en otoño registraron una menor tendencia a presentar rasgos vinculados con la depresión , mientras que los nacidos en invierno aparecieron como los menos propensos a desarrollar comportamientos irritables en la adultez.

Es importante tener en cuenta que el estudio fue realizado en Europa, por lo que las estaciones corresponden al hemisferio norte . Al trasladar los resultados a la Argentina, las conclusiones quedarían de la siguiente manera:

Las personas nacidas durante estos meses tendrían una mayor tendencia a experimentar cambios de humor frecuentes y estados emocionales más variables.

Según la investigación, quienes nacieron en primavera presentarían una personalidad más optimista, positiva y entusiasta .

Los nacidos durante el otoño mostrarían una menor predisposición a la depresión en comparación con otros grupos.

Las personas nacidas en invierno serían las menos propensas a desarrollar rasgos de irritabilidad en la vida adulta.

Los investigadores creen que parte de estas diferencias podría estar relacionada con las monoaminas , un grupo de neurotransmisores que desempeñan un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo.

Dentro de este grupo se encuentran sustancias como la dopamina y la serotonina , dos compuestos estrechamente vinculados con las emociones, la motivación, el bienestar y la sensación de placer.

La hipótesis plantea que factores ambientales presentes durante determinadas épocas del año, como la cantidad de luz solar , la temperatura o ciertas condiciones biológicas, podrían influir en los niveles de estos neurotransmisores durante etapas tempranas del desarrollo.

Fuente: TN