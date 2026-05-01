Las investigaciones muestran que las personas que tienen este hábito nocturno pueden dormir peor

A la hora de dormir, muchas personas tienen distintos hábitos que pueden afectar inconscientemente el sueño. Dentro de esos, hay uno que impacta de manera directa en la calidad del descanso y que, según distintas investigaciones, puede alterar el reloj biológico del cuerpo .

Según Harvard Health Publishing , se trata de la exposición a la luz azul que emiten las pantallas antes de acostarse. Si bien durante el día puede ayudar a mejorar la atención y el estado de ánimo, a la noche puede generar el efecto contrario .

Este hábito, aunque parece inofensivo, puede alterar el ritmo circadiano , que es el reloj interno que regula los ciclos de sueño y vigilia. Además, puede reducir la producción de melatonina , una hormona clave para que el cuerpo se prepare para descansar.

Entre los principales efectos de la luz azul durante la noche, se destacan los siguientes:

Además, en un experimento realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, se demostró que la luz azul suprimió la melatonina durante el doble de tiempo que una luz verde con brillo similar.

Por estos motivos, los especialistas aconsejan reducir la exposición a pantallas brillantes antes de acostarse . Lejos de eliminar por completo el uso de dispositivos, se trata de evitar que la luz azul interfiera justo en el momento en que el cuerpo empieza a prepararse para descansar.

Algunas medidas simples para reducir este impacto son:

Así, un hábito cotidiano que muchas personas pasan por alto puede tener un efecto contraproducente, afectar el descanso y alterar el reloj biológico .

Fuente: TN