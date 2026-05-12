Karina Milei reúne a la mesa política cuando la Plaza de Mayo estará llena: despidos en el Estado y más ruidos internos por Adorni

A la misma hora en la que está prevista una concentración multitudinaria en la Plaza de Mayo por la nueva marcha universitaria para reclamar por fondos al Gobierno , Karina Milei encabezará una nueva reunión de la mesa política , a pocos metros del epicentro de la manifestación, en la Casa Rosada. Las inmediaciones de Balcarce 50 están blindadas por un gran operativo de seguridad desde muy temprano.

La secretaria general de Presidencia dirigirá el encuentro después de la acalorada reunión de gabinete del viernes , en la que Javier Milei volvió a defender a los gritos a Manuel Adorni y aseguró que no echará al jefe de Gabinete.

El ministro coordinador, que también habría realizado operaciones con fondos en billeteras virtuales que no incluyó en su Declaración Jurada, será otra vez el anfitrión del encuentro. La mesa política, como espacio de articulación está dañado y prima la desconfianza entre sus integrantes a pesar de las fotos de los principales dirigentes de LLA sonrientes que suelen difundirse a posteriori.

Patricia Bullrich será de la partida después de diferenciarse públicamente de la postura oficial sobre el caso Adorni. Como informó Clarín , la ex ministra suavizará por el momento sus críticas para "no debilitar más al Gobierno o empujar una ruptura".

Después de dos faltazos, Luis Caputo dirá presente . El ministro de Economía se perdió el primero por un viaje a Washington para reunirse con autoridades de organismos multilaterales. Del segundo se ausentó, porque estaba irritado después de que trascendiera su malestar por filtraciones de lo que se discute en la mesa .

Caputo expresó en esa instancia que la política mete ruido en la economía, aunque en público niega esa versión. El ministro de Economía quisiera - al igual que su sobrino Santiago, otro convidado a la mesa - un mayor acercamiento con los gobernadores aliados , a los que suele elogiar.

Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem -alfiles karinistas- no descartan avanzar con candidatos libertarios en varios distritos . El propio Presidente recordó la semana pasada en la entrevista en la que declaró que “ Adorni no se va ni en pedo ” que la estrategia política la define su hermana .

Diego Santilli tiene una postura intermedia mientras busca respaldo de los intendentes del PRO para ir por la gobernación . Los jefes comunales del partido amarillo se reunirán este viernes con Mauricio Macri , quien regresará al país en las próximas horas tras difundir un comunicado que marca más distancia con la Rosada.

En la mesa política hay quienes cuestionan -todavía en voz baja- el plan económico de Caputo , quien ahora aclaró que los mejores 18 meses de la Argentina en los últimos 20 años comenzarán en junio.

Santiago Caputo está vigilado . Casa Militar -que no deja que los periodistas se muevan con libertad en la Casa Rosada- colocó cámaras en la antesala de su despacho en el primer piso de Balcarce 50 .

El jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo -amigo del asesor presidencial- traba el nombramiento de Sebastián Pareja como titular de la comisión bicameral de Inteligencia que controla a la SIDE.

En medio de los reclamos, una auditoría del ministerio de Salud que conduce Mario Lugones reveló sobreprecios de 4 mil por ciento en la Agencia de Discapacidad , en tiempos en los que la conducía Diego Spagnuolo.

Mauricio D´Alessandro , abogado del ex titular de la ANDIS, reveló en Radio Con Vos que el otrora abogado y amigo del Presidente sigue siendo en los papeles funcionario del Gobierno , aunque no percibe sueldo.

Los laderos de Caputo ya no exploran una ley de financiamiento universitario con menos impacto fiscal que la vigente, que el Gobierno objeta ante la Corte Suprema .

A pesar de la convocatoria que se prevé multitudinaria, el Ejecutivo redobló sus críticas a la dirigencia universitaria . La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez compartieron una reunión y hablaron otra vez de una "marcha política" (partidaria ).

La reestructuración del Presupuesto que se publicó el lunes en el Boletín Oficial recorta gastos en Educación , en el programa de Alfabetización, que había sido elogiado por académicos de todo el arco político. El ahorro sería de 2,5 billones de pesos , el mismo monto que el Gobierno había calculado que costaría cumplir con la ley de financiamiento . Sin embargo, fuentes oficiales descartan que se utilice para cumplir con las casas de estudios: el monto ya fue asignado a otras dependencias .

Los abogados del Estado afirman que la norma que el Presidente vetó y el Congreso blindó no cumple con la ley de responsabilidad financiera, porque no detalla cómo cumplir con esos fondos.

Como informó este diario , para recuperar el control de la agenda, enviar una señal firme a los mercados y al FMI de que cumplirá con la meta de déficit y acumulación de reservas, Milei vuelve a sacarle filo a la motosierra. En el gabinete y en la reunión de mesa política se discutirá el plan para acelerar con retiros voluntarios y nuevos despidos en el Estado .

El oficialismo busca consensuar con los gobernadores los nuevos pliegos para las vacantes en la Justicia , que se acumulan en el Senado. Con un gesto provocador, la hermana del Presidente y los ministros buscan cómo agilizar los proyectos paralizados en el Congreso, como la ley hojarasca, ficha limpia y la reforma electoral, que se suman al Super Rigi, la ley de salud mental y los cambios en la discapacidad .

Lo más urgente es evitar el quórum de la sesión del jueves en la Diputados, convocada por legisladores opositores que empujan una moción de censura contra Adorni .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín