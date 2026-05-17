Jorge Macri defendió el megaoperativo en las villas de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad en el operativo que tuvo lugar el jueves por la tarde en los principales asentamientos de la Ciudad y que tuvo como resultado la detención de 27 personas , el cierre de cuatro puntos de venta de droga y 25 comercios clausurados .

“Solemos hacer operativos en varios lugares, en barrios en general: puede ser en Constitución, en Retiro o en Devoto. En este caso lo hicimos con mucho despliegue, con la Justicia y los fiscales en el Centro de Monitoreo”, detalló el funcionario —que presenció el despliegue en el Barrio 31— este domingo en diálogo con radio Mitre .

Más de 1500 efectivos formaron parte del procedimiento, de acuerdo con la información oficial. “ Hay que combatir el prejuicio de que todo lo que pasa afuera de la villa es bueno y todo lo que pasa dentro es malo . Queremos garantizar un estilo de vida que respete al otro. No lo hacemos solo en las villas, lo hacemos en todos lados”, siguió Macri y subrayó: “Hay que entender que la Ciudad es una sola y que la política que llevamos durante un tiempo en las villas fracasó”.

El despliegue se realizó en forma simultánea en los barrios 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, la Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre.

“Urbanizar una villa es importante, ¿por eso hay que regalar la vivienda? No, es injusto porque afuera hay una clase media que trabaja hace años y dice ‘a mí no me regalaron nada. También se dejó que la villa crezca ; en Palermo no se puede construir en cualquier lado y ahí sí. Si construyen sin permiso es que no te importa, no hay norma ni ley", consideró.

Por otro lado, el jefe de Gobierno también se refirió a la situación de las viviendas ocupadas en la Ciudad y aseguró que ya se devolvieron 782 en todo el territorio porteño . “Cada vez que voy a una reunión de vecinos me cuentan de más situaciones de este estilo. Cada vez que hay algo ocupado se instala el mal , es muy importante dar la batalla y que no vuelvan”, remarcó.

“ Nosotros no permitimos construir en la villa . ¿Por qué? Porque uno lo hace en contra de otro. Por ejemplo, vos tenías una ventanita en la habitación y te construyen arriba. Entonces prohibirlo es una manera de proteger a la gente buena que vive ahí. Mi objetivo es proteger a la gente buena que vive en la Ciudad, viva en donde viva , y proteger un estilo de vida que está permanentemente siendo agredido por un mecanismo mafioso, corrupto que se instaló en las peores zonas del conurbano y que quiere entrar en la Ciudad", sostuvo Macri.

Operación Tormenta Negra. Se terminó el vale todo. Ley y orden. pic.twitter.com/GQvLIOFcrC

En otro tramo de la entrevista, Macri también se refirió al rol de Pro en la política actual y de cara a las elecciones de 2027, sin descartar una candidatura de Mauricio Macri a la presidencia.

“Pro, sin dudas, tiene lugar en la política argentina : gobernamos tres provincias, considerando a la Ciudad como una, aunque a algunos gobernadores no les guste; gobernamos muchas intendencias. Pasamos por el gobierno haciendo mucho aporte; no queremos volver al pasado; y aplicamos altas dosis de cambio y transformación", enumeró sobre la importancia del partido liderado por su primo y expresidente.

Finalmente, consideró que “le gustaría” que Pro tenga candidato en las próximas elecciones y que “seguramente” será así. Al ser consultado sobre la opinión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , sobre que una posible candidatura de Macri “ le haría un favor al kirchnerismo ”, consideró: “No comparto. Todo el mundo tiene derecho a ser candidato y a ser soporte”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que el kirchnerismo no vuelva. Nosotros vamos a estar , vamos a estar garantizando ir al futuro y que no volvamos al populismo", cerró.

Fuente: La Nación