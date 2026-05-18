El PJ destrabó el reparto de comisiones en el Senado bonaerense, con un cambio de fichas entre La Cámpora y el massismo

El peronismo bonaerense acercó posiciones en el Senado provincial y destrabó el armado de comisiones, que había quedado empantanado por la interna que protagonizan los sectores leales a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof . Después de una semana en la que la distribución de cargos e integrantes de las comisiones se había trabado, se definieron los nombres que conducirán la de Asuntos Constitucionales y la de Reforma Política, dos puntos centrales del conflicto. El massismo, que iba a quedar al frente de la primera, cedió ese lugar a La Cámpora y, a cambio, conducirá la segunda.

El reparto de comisiones en la Cámara legislativa que conduce la vicegobernadora Verónica Magario había generado renovadas tensiones en la interna peronista. Magario oficializó el reparto con un decreto, hace dos semanas, que dejó en suspenso la integración de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, tironeada dentro del peronismo por ser una de las que debe tratar los posibles cambios en la mecánica de votación en la provincia (hay proyectos para instaurar la boleta única de papel, eliminar las PASO y restablecer la reelección indefinida de los intendentes).

El trazo del resto de las comisiones que había oficializado Magario también generó resquemores. Uno de los casos más espinosos fue el de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por la que pasan los pliegos de los candidatos a jueces bonaerenses, que el año pasado presidía el senador camporista Emmanuel González Santalla y, en el decreto de la vicegobernadora, quedaba lista para terminar en poder de Malena Galmarini (Frente Renovador).

La disconformidad interna del peronismo por el reparto de comisiones quedó expuesta la semana pasada en la votación de las autoridades de la Comisión de Legislación General. Como presidente, fue elegido el kicillofista Germán Lago (exintendente del municipio de Alberti), pero en esa votación se abstuvo el cristinista Diego Videla (de Pehuajó, alineado con el intendente Pablo Zurro), como forma de demostrar el enojo del cristinismo por la distribución. Estuvo ausente Federico Fagioli (que responde a Juan Grabois ).

La semana pasada continuó con la conformación (sin conflictos) de otras comisiones, como las de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Asuntos Agrarios y Pesca; Industria y Minería; Comercio Interior, Pymes y Turismo; Salud Pública; Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad, y Prevención de Adicciones. Sin embargo, el cierre de la semana dejó inconclusas las definiciones sobre las comisiones clave en disputa en la pelea al interior del PJ.

El viernes, se destrabó el conflicto con un movimiento de fichas entre La Cámpora y el Frente Renovador. La solución se oficializaría en las próximas horas, con la publicación del decreto que define las comisiones. Tras múltiples reuniones entre los referentes de las distintas vertientes del bloque peronista (que preside Sergio Berni ) y Magario, se acordó que La Cámpora vuelva a quedar al frente de la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, con González Santalla, y que Galamarini presida la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral. El decreto del Senado que confirmará los movimientos se publicará en breve, adelantaron fuentes legislativas.

“Se había puesto muy pesada la reunión de bloque [la semana pasada, hubo un encuentro de la bancada peronista del Senado bonaerense]. Magario no respetó los acuerdos. La Cámpora y el kicillofismo se pusieron duros. Ponemos cordura, es la segunda vez que Malena cede”, dijo a LA NACION una fuente del Frente Renovador, al recordar que la extitular de Aysa ya había dejado de lado su intención de ocupar la vicepresidencia del Senado bonaerense, que quedó en manos de Mario Ishii , intendente de José C. Paz en uso de licencia.

“Nadie entiende qué quiso hacer Magario. En vez de respetar lo acordado, hizo la propia y estuvo a punto de romper todo. No faltó nada”, subrayó una fuente del peronismo legislativo disconforme con la vicegobernadora.

El acuerdo en el Senado bonaerense habilitaría también los entendimientos en la Cámara de Diputados provincial, especularon en la Legislatura. En Diputados, aún no avanzó el reparto de comisiones.

Las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires están paralizadas. Desde que se inauguró el período legislativo, el 2 de marzo, no realizaron ninguna sesión ordinaria. Solo tuvieron sesiones especiales o de homenaje (dos en el Senado y dos en Diputados). La Cámara de Senadores tiene un presupuesto de $156.204.115.970; la de Diputados, cuenta con recursos por $222.800.000.000.

Fuente: La Nación