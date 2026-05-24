Desesperada búsqueda de un joven en Chaco: cuatro detenidos y un conflicto entre familias y policías

La desaparición de un joven de 21 años en Chaco cuando iba a la casa de su novia destapó un entramado de conflictos entre dos familias, que incluyen denuncias y un ataque a balazos, la aparición de falsos perfiles en las redes sociales para desviar la búsqueda y el reclamo de una madre que desde hace cinco días no sabe nada de su hijo, Axel Alejandro González. Este sábado la Policía reportó que había detenido a cuatro personas vinculadas con el muchacho.

En medio de la búsqueda del joven oriundo de Puerto Tirol, la familia del muchacho realizó marchas para reclamar por su aparición e incluso lanzó acusaciones contra un grupo de policías , que de manera preventiva fue apartado de sus funciones en la localidad de Fontana, en medio de un confuso episodio donde los investigadores detectaron que además alguien difundía noticias falsas con nombres apócrifos desde las redes sociales.

Axel Alejandro González fue visto última vez el lunes 18 de mayo , en el barrio Takay, de Puerto Tirol. La Policía de la provincia activó de inmediato el Protocolo de Búsqueda de Personas con varias unidades policiales a cargo de rastrillajes para dar con el joven que es delgado, de tez morena, mide 1,70 metros, tiene el cabello negro con rulos y un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho.

Vestido con un equipo de pantalón y campera negros, medias de Boca y ojotas blancas, el joven salió de su casa para ir a visitar a su novia.

Al avanzar la investigación que comanda el fiscal penal de Derechos Humanos Enrique Santos, se supo que e l muchacho mantenía un fuerte enfrentamiento con el padre y el hermano de su expareja, una joven que lo había denunciado previamente por violencia de género, acusación que la madre de González afirma que "es falsa, era todo mentira".

El conflicto con esos dos hombres ya había contado el año pasado con un grave antecedente en el que González recibió un balazo en la pierna.

En ese contexto se produjo la desaparición del joven que derivó este sábado en la detención de cuatro personas, de entre 29 y 36 años, entre ellos la pareja de del chico buscado, y que viven cerca del sitio donde Axel González fue visto por útlima vez, entre los barrios Takay, Anunciación y Puerto Vicentini.

¡Queremos saber dónde está Axel González! 📢 Desde la APDH, a través de sus Regionales Chaco Impenetrable y Resistencia, denunciamos públicamente la desaparición del joven de 21 años Axel González 👇 https://t.co/gXUWNRLbmH pic.twitter.com/GF1BZzuepn

Durante los allanamientos que terminaron esta tarde, la Policía concretó los cuatro arrestos , secuestró diez teléfonos celulares y una toalla que presentaba aparentes manchas de sangre que será peritada por especialistas para identificar su adn.

El jefe de Prensa de la Policía de Chaco, Facundo Gómez, explicó que en la pesquisa "se pudo confirmar que había problemas de vieja data entre ambas familias" y confirmó que tras la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos que dispuso "la intervención de la Comisaría Segunda de Fontana y al apartamiento de agentes policiales, se hicieron allanamientos".

Además, reveló que en la investigación "muchos familiares de Axel declararon sobre estos conflictos" que lo enfrentaban con los parientes de su ex novia y, en diálogo con diario Norte, remarcó que "en 2024 ya hubo un hecho donde su exsuegro y su excuñado le dieron un tiro en su pierna".

En efecto, entre los detenidos se encuentra el exsuegro, el excuñado y la expareja del joven, todos de apellido Gómez, además de un cuarto hombre de apellido Pucheta, quien según los investigadores habría intentado desviar la atención de la causa hacia una presunta participación policial mediante publicaciones falsas en redes sociales.

El oficial Gómez remarcó que este último hombre " intentó desviar la atención y la investigación hacia la Policía con una cuenta falsa en redes sociales , diciendo que la Policía lo había levantado y golpeado, algo que fue descartado por la investigación".

En ese sentido, aclaró que "a través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla. Al joven por última vez se lo ve yendo al primer domicilio que fue allanado, lindante a la laguna sin agua".

Fuente: Clarín