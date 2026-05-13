Desbarataron una banda que le robó 20 mil dólares a una jubilada con el “cuento del tío”

La Policía de Neuquén desbarató una banda que estafó a una jubilada con el “ cuento del tío ” y se robaron todos sus ahorros. En total, le sustrajeron 20 mil dólares .

El episodio comenzó con una llamada telefónica recibida por la mujer de 82 años , en la que una mujer, que se hizo paasar por su sobrina, le indicaba que debía entregar todos sus ahorros para llevarlos al banco alegando que debía realizar un “cambio de billetes”.

Convencida por la urgencia y la familiaridad de la supuesta pariente, la víctima reunió un poco más de 20 mil dólares y aguardó la llegada de un hombre que se presentó como empleado bancario.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén , el engaño fue ejecutado por una banda delictiva especializada en el denominado “ cuento del tío ”, que operaba en la región y logró hacerse de la suma sin encontrar inicialmente obstáculos. Tras concretarse el robo , la jubilada realizó la denuncia en la Comisaría 17 de la capital neuquina, lo que motivó el despliegue de un operativo policial coordinado por el Departamento Delitos Económicos .

La reconstrucción de los hechos se apoyó en el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Urbano y en la revisión de comunicaciones telefónicas vinculadas al caso. Las tareas de investigación permitieron a los efectivos reconstruir el recorrido del vehículo utilizado por los sospechosos y centrar la pesquisa en domicilios del barrio Jardines del Rey , donde finalmente se llevaron a cabo los allanamientos.

Bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal (MPF) , el operativo incluyó la convocatoria de una treintena de efectivos policiales y el despliegue de nueve móviles. Durante la mañana de ayer martes, los agentes ingresaron a cuatro domicilios en la zona sur de la ciudad, considerados aguantaderos de la banda dedicada a estafas mediante el “cuento del tío”.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego , 39 municiones , una réplica de arma, 13 teléfonos celulares , nueve tarjetas SIM , 500 mil pesos en efectivo , una suma cercana a 300 dólares y dos vehículos —una Ford EcoSport y una camioneta Nissan Frontier—. Se incautaron también prendas de vestir similares a las utilizadas en el hecho bajo investigación.

En uno de los domicilios allanados, los agentes hallaron además más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína , lo que sumó un componente adicional al expediente judicial y motivó la intervención de especialistas en delitos relacionados con estupefacientes.

Como resultado de la operación, cinco personas fueron demoradas y quedaron a disposición del MPF . La labor policial involucró a distintas áreas especializadas, entre ellas Delitos Económicos , Sustracción Automotores , Delitos Contra la Propiedad , Fuerza Pública , Seguridad Personal y Gestión de Prevención del Delito . El trabajo se extendió hasta las primeras horas de la tarde, permitiendo reunir pruebas relevantes para el avance de la investigación.

El operativo desplegado por la Policía neuquina permitió no solo recuperar parte del dinero sustraído, sino también desarticular un núcleo delictivo vinculado a múltiples modalidades de estafa y posesión de drogas. El caso continúa bajo la órbita del MPF , que evalúa la responsabilidad penal de los detenidos y la eventual vinculación con otros hechos investigados en la región.

Fuente: Infobae