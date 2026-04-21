Vuelven las lluvias y las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires pero la mejora está a la vuelta de la esquina

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores atravesarán este martes una jornada de inestabilidad climática, con lluvias y tormentas a lo largo de todo el día, en lo que se espera que sea el único día complicado de la semana.

Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que por la tarde podrían desarrollarse tormentas en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hacia la noche, en tanto, el tiempo seguiría inestable con chaparrones.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 23 de máxima, en un día húmedo y con escaso cambio térmico. El viento soplará desde el noreste durante las primeras horas, rotando luego al noroeste con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora.

La probabilidad de precipitaciones será mayor durante la tarde, cuando se ubicará entre 40 y 70%, mientras que en la mañana y la noche descenderá a valores de entre 10 y 40%.

Luego del paso de la inestabilidad, el miércoles regresarán las buenas condiciones meteorológicas . El SMN prevé cielo algo nublado durante toda la jornada, con una marcada baja de la temperatura: la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 21.

Además, los vientos cambiarán de dirección, predominando del oeste y luego del sudoeste, lo que favorecerá el ingreso de aire más fresco.

Para el jueves se mantendrá el tiempo estable en la Ciudad y el conurbano. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas de entre 13 y 22 grados y viento del sector sudeste.

Fuente: Clarín