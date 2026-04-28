“Vamos a recuperar peso por peso”: la medida que tomó Santa Fe tras las amenazas de tiroteos en escuelas

Al igual que otras provincias, Santa Fe comenzó a implementar sanciones económicas a los padres de los alumnos que hicieron amenazas de tiroteo en las escuelas. “Vamos a recuperar peso por peso”, dijeron.

Así, comenzaron a trasladar el costo de los operativos policiales desplegados a las familias de los responsables. En ese contexto, se viralizó la reacción de un padre que recibió este martes una multa por más de $6 millones: “Cara la jodita”, dijo.

La respuesta del hombre se conoció a través del video de un operativo, ya que fue la primera intimidación que entregó la provincia.

La filmación dura menos de un minuto y se escucha cómo una oficial le lee la sanción y la cifra que deberá pagar. El monto exacto es de $6.024.944. Mientras firmaba el documento, el hombre se limitó a contestar en dos oportunidades con la misma frase.

Incluso, en la notificación le detallaron que deberá hacer el pago en un plazo impostergable de cinco días hábiles.

La medida forma parte de una estrategia para frenar un fenómeno que creció en las últimas semanas , con más de 400 denuncias registradas en todo el territorio provincial y al menos 73 personas identificadas. La gran mayoría, cerca del 95%, son adolescentes.

Según explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino, cada intervención policial tiene un costo que ronda entre los 5 y 6 millones de pesos , aunque puede superar los $11 millones dependiendo del despliegue.

“Vamos a recuperar peso por peso”, remarcaron desde el Gobierno provincial y remarcaron que estos operativos implican desviar efectivos y patrulleros que deberían estar destinados a la prevención del delito.

La sanción se produce en paralelo con la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar responsabilidades individuales según la edad y el grado de participación. A su vez, se realizaron allanamientos y requisas en distintos puntos de la provincia para identificar a los autores.

El fenómeno de las amenazas creció tras el impacto del tiroteo ocurrido en marzo en una escuela de San Cristóbal, que dejó un adolescente muerto y varios heridos. En ese escenario, la provincia apostó a endurecer las consecuencias para desalentar nuevas intimidaciones.

Según datos oficiales, tras los anuncios de sanciones, comenzó a registrarse una baja en la cantidad de casos diarios , lo que para las autoridades confirma que el impacto económico puede funcionar como un freno.

Fuente: TN