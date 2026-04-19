Un adolescente sin licencia ni seguro atropelló, arrastró y mató a un motociclista en Mar del Plata

Un menor de edad de 17 años , que no contaba con licencia de conducir ni seguro automotor , embistió y provocó la muerte de un motociclista de 54 años en el barrio Juramento de Mar del Plata.

El hecho, caratulado como homicidio culposo , quedó bajo la intervención de la UFI de Menores a cargo del fiscal Yanes Urrutia , quien ordenó la aprehensión del adolescente y su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) .

Según informó el portal 0223, el accidente se registró a las 20 de ayer, en la intersección de Diagonal Gascón y Génova . El vehículo involucrado, un Peugeot 208 , era conducido por el adolescente que utilizó la cédula verde del padre , mientras que la víctima se trasladaba en una motocicleta Honda 125 . Fuentes policiales confirmaron a dicho medio que tras el impacto, el motociclista quedó enganchado al auto y fue arrastrado varios metros antes de que el conductor lograra detener su marcha.

Testigos señalaron que la víctima llevaba casco , pero el elemento de seguridad se desprendió tras el choque. El llamado inmediato al 911 movilizó una ambulancia del SAME , que trasladó al hombre herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) . Pese a la atención médica, el motociclista falleció al arribar al hospital .

Tras corroborar que el chico responsable no tenía ni registro de conducir ni seguro , la fiscalía dispuso su aprehensión y traslado al CEA . Las actuaciones abiertas incluyen el pedido de múltiples peritajes: el test de alcoholemia y la autopsia sobre la víctima, así como el relevamiento de cámaras de seguridad del área y la toma de declaraciones de los testigos presenciales.

Este procedimiento, liderado por la fiscalía de menores, busca esclarecer la mecánica y responsabilidades del accidente, considerando que el auto era manejado por el joven sin la documentación obligatoria. La utilización de la cédula verde del padre permanece bajo análisis de la autoridad judicial.

Hace poco más de un mes, una tragedia conmovió al pueblo de Rawson , en el interior de la provincia de Buenos Aires . Allí, un adolescente de 14 años , que conducía un auto acompañado por otros chicos, provocó un choque frontal en la Ruta Provincial 30, a la altura del kilómetro 476 en el municipio de Chivilcoy . Por el impacto, murió un hombre de 52 años y hubo varios heridos , entre ellos dos menores de edad.

El Volkswagen Gol Trend , manejado por el adolescente, perdió el control , cruzó de carril y chocó de frente con el auto de Rodolfo Marcelo López , quien era de Rawson. Tras esa maniobra, el vehículo embistió una Volkswagen Amarok . El conductor de la camioneta salió ileso del siniestro.

López murió en el acto . Su acompañante, Eliana Orellano (38 años) , fue hospitalizada con traumatismo de cráneo, contusión pulmonar, fractura de clavícula izquierda y una lesión en la rodilla . El parte médico indicó que estaba lúcida y bajo observación.

El joven conductor sufrió lesiones graves, que lo llevaron a internación en cuidados intensivos por politraumatismos, traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y cortes en un brazo . En el auto iban otros adolescentes: un acompañante de 16 años que terminó herido, pero estable, en terapia intensiva , y un tercer menor, de 14 años , con politraumatismos leves y escoriaciones múltiples , estable en Pediatría según informó entonces La Razón de Chivilcoy .

Un vecino que asistió a las víctimas relató que López quedó atrapado junto a la mujer y falleció minutos antes de la llegada de las ambulancias y bomberos .

El vehículo pertenecía a la familia del conductor y que el adolescente lo habría usado sin autorización de los adultos responsables .

Fuente: Infobae