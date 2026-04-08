Rating: cuánto midió el partido de Boca y Mario Pergolini en su segunda semana al aire

Una vez más, los dos partidos amistosos que jugó la Selección nacional demostraron que el rating resucita con los eventos en vivo. Como sucedió en 2025 con la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y los partidos de las Eliminatorias del Mundial 2026, los números subieron de manera exorbitante. Promedios de más de 27 puntos y picos de 30 coronaron dos jornadas con cifras inusuales para la pantalla chica.

Este martes, el prime time de Telefe se modificó con un esperado encuentro: comenzó la ilusión de Boca Juniors en la Conmebol Libertadores. En su debut en la Copa, el Xeneize se enfrentó a Universidad Católica en Chile, con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt . Desde el campo de juego comenzó la previa a las 21.15, con Sofi Martínez , llevando toda la información y la palabra de los protagonistas, con un piso de 10,2 puntos. Sin River, el protagonismo argentino recae principalmente en el equipo que dirige Claudio Úbeda, que regresó al certamen luego de quedar eliminado en el repechaje de 2025 ante Alianza Lima.

A las 21.30 empezó a rodar la pelota en el campo de juego , con un rating de 14,8 puntos. Uno de los ejes del torneo estará puesto en la disputa histórica entre Argentina y Brasil, que comparten 25 títulos cada uno. La competencia de la noche comenzó con Es mi sueño , con Guido Kaczka, segundo en la franja, marcando 5,2 puntos. En el talent show de eltrece se lució Noelia Álvarez interpretando el tema “ Inocente ”, de La Delio Valdez; conquistó a los cuatro jurados, entre ellos Carlos Baute, y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “ Palco del Ópera ”. Por su parte, LAM se ubicó tercero con un pico de 4,6 y Bendita , 2,9.

Antes de los diez minutos hubo un cruce entre todos los jugadores de ambos equipos que terminó con una tarjeta amarilla para Leandro Paredes y otra para Fernando Zampedri. A los quince, el mismo Paredes tomó un rebote de una jugada en la que se reclamaba un penal sobre Adam Bareiro, convirtió el primer gol y el rating trepó a los 16 puntos. Pasadas las 22, se sumaron a la contienda BTV y Bienvenidos a ganar, que se mantuvieron peleando por el tercer puesto con 2,6 y 2,4, respectivamente. Por su parte, Guido Kaczka llegó a los 5,9 y el primer tiempo del partido de Telefe tuvo un pico de 17,9 puntos.

Pasadas las 22.30 comenzó Otro día perdido , con 4 puntos, visiblemente afectado por la transmisión de la Conmebol Libertadores, con el músico y productor Emanero como invitado, junto al fotógrafo Marcos López. Tras una primera semana al aire con buen promedio de 5,4 puntos, Mario Pergolini, en su monólogo, se refirió a los casi mil mensajes que difundió el presidente Milei en redes contra los periodistas, el “momento Adorni” del día y la guerra entre Yanina Latorre vs. Maru Botana. El segundo tiempo del partido de Boca Juniors arrancó con 14 puntos, liderando la noche. Minutos antes de las 23, Adam Bareiro remató con la diestra y convirtió el segundo gol, con un pase de Lautaro Blanco, y el rating trepó a 15,6. Luego llegó el turno de Universidad Católica, que descontó con un remate con la diestra de Juan Díaz. La marca máxima de la segunda etapa fue de 16,7 puntos.

Por su parte, Emanero, que fue declarado hace pocos días Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Pergolini sobre la evolución de su carrera. El artista se refirió a la transición desde el rap y lo urbano hasta su estilo de música actual. Además, reveló su parentesco desconocido con Mirtha Legrand: su bisabuelo era hermano del padre de la diva de los almuerzos . Al término del partido, Otro día perdido escaló a los 5,6 puntos y se ubicó segundo en la franja. Mientras que en Telefe, la definición de la prueba del líder de Gran Hermano , en Espiando la casa , cosechó 6,6.

Fuente: La Nación