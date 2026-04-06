Pinamar registró casi un 60% de ocupación en Semana Santa y consolida su atractivo fuera de temporada

ZONALES

El partido de Pinamar alcanzó un promedio general de ocupación del 57% durante el fin de semana largo de Semana Santa 2026, según un relevamiento realizado sobre 110 establecimientos hoteleros por el Observatorio Turístico y Económico local. Además, se destacó una estadía promedio de 4,3 noches, lo que confirma la tendencia de escapadas más prolongadas.





El movimiento turístico se mantuvo sostenido en todo el distrito, con Cariló como la localidad con mayor nivel de ocupación, alcanzando un 69%. Le siguieron Ostende y Mar de Ostende con un 59%, mientras que Pinamar registró un 49% y Valeria del Mar un 48%.





En cuanto al detalle por tipo de alojamiento, Cariló lideró tanto en hoteles como en apart hoteles, mientras que en Ostende y Valeria del Mar se destacó la preferencia por apart hoteles. Las estadías promedio oscilaron entre 2,9 y 3,4 noches según la localidad.





Otro dato relevante es que 18 establecimientos lograron ocupación plena, representando el 15,1% del total relevado, lo que evidencia una demanda firme en determinados segmentos del mercado turístico.





El informe también resaltó la presencia de visitantes internacionales provenientes de Brasil, Italia, Alemania, Rusia, Uruguay, Venezuela, Chile y China, lo que refuerza el posicionamiento del destino a nivel global.





Desde el área de Turismo y Cultura destacaron que estos niveles reflejan que Pinamar continúa siendo elegido más allá de la temporada alta, impulsado por una agenda diversa de actividades culturales, deportivas y recreativas. Entre las propuestas se incluyeron eventos como la Misa Criolla, competencias deportivas, actividades acuáticas y la Fiesta de la Cerveza, que convocó a unas 3000 personas en su primera jornada.





Los resultados consolidan a Pinamar como un destino activo durante todo el año, con propuestas que no solo atraen visitantes sino que también generan un impacto positivo en la economía local.