Pinamar lanza “Pinamar 360”, un podcast para contar las historias que construyen la identidad local

ZONALES

La Municipalidad de Pinamar presentó oficialmente “Pinamar 360”, un nuevo podcast institucional que busca consolidarse como un espacio de encuentro, diálogo y difusión de las voces que forman parte de la vida cotidiana del distrito. La propuesta se apoya en un formato accesible, dinámico y cercano, con entrevistas en profundidad a vecinos, profesionales, emprendedores y referentes de distintos ámbitos sociales, culturales y deportivos.





El objetivo central del proyecto es generar un ámbito de conversación genuino, donde cada historia aporte una perspectiva distinta sobre la ciudad. En un contexto dominado por la inmediatez y los contenidos breves, “Pinamar 360” propone recuperar el valor de la escucha activa y la reflexión, permitiendo conocer en detalle los recorridos personales que, en conjunto, construyen una mirada integral sobre el presente y el futuro del Partido.





Desde el Municipio explicaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar y diversificar los canales de comunicación pública. En ese sentido, el podcast se presenta como una herramienta clave para acercar contenidos de valor, fomentar la participación ciudadana y fortalecer el vínculo entre la gestión y la comunidad, incorporando nuevas narrativas digitales acordes a los hábitos actuales de consumo.





A lo largo de sus episodios, “Pinamar 360” abordará temáticas vinculadas al desarrollo productivo, la cultura, el turismo, el ambiente, la innovación y la vida cotidiana en la ciudad. La intención no solo es visibilizar experiencias individuales, sino también construir un espacio de intercambio que refleje la diversidad de voces que conviven en el territorio, promoviendo el sentido de pertenencia y la identidad local.





El podcast ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify y YouTube, lo que permite un acceso amplio tanto para residentes como para quienes siguen la actualidad de Pinamar desde otros puntos del país.





El primer episodio tiene como protagonista a la atleta pinamarense Candela Cerrone, quien recientemente se consagró ganadora de la Stanley Marathon en las Islas Malvinas. En la entrevista, comparte su experiencia deportiva, los desafíos que enfrentó en la competencia y su vínculo con la ciudad, inaugurando así un ciclo que busca poner en valor historias inspiradoras.





Con este lanzamiento, el municipio reafirma su apuesta por la innovación en la comunicación institucional, promoviendo contenidos que conectan con la comunidad, invitan a la reflexión y contribuyen a fortalecer el entramado social de Pinamar.