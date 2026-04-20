Murió Luis Brandoni, cobertura minuto a minuto: de Francella a Soledad Silveyra y Graciela Borges, la sentida despedida al actor

Tras la confirmación de la muerte de Luis Brandoni a los 86 años , grandes de la actuación lo despidieron con sentidos mensajes, al igual que referentes de la política (donde supo incursionar) y figuras de otros ámbitos. Muchos mencionaron su icónica frase "tres empanadas" de Esperando la Carroza y su rol protagónico en La Patagonia rebelde, entre otros recordados papeles. El velatorio será en la Legislatura porteña, a partir del mediodía. Cobertura minuto a minuto de Clarín.

El actor falleció este lunes por la madrugada a los 86 años, producto de una caída que le había producido un hematoma subdural. En los últimos días había dejado de responder al tratamiento.

Desde Multiteatro, donde se encontraba realizando la obra “¿Quién es quién?” junto con Soledad Silveyra, confirmaron que Brandoni será velado en la Legislatura porteña, sobre Av. Presidente Julio A. Roca 523, desde las 12 hs.

Se ha confirmado que el velatorio del Sr. Luis Brandoni será realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Presidente Julio A. Roca 523, desde las 12 hs.

El productor Carlos Rottemberg ya había adelantado que “la idea sería hacer un velatorio mañana entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche en la Legislatura, y el martes por la mañana en el Panteón de Actores”.

Rodeado por cámaras de medios de comunicación, el productor teatral Carlos Rottemberg encabezaba el traslado del cajón donde será velado este lunes el actor Luis Brandoni en la Legislatura porteña.

El Beto Brandoni, como se lo conocía en el medio, no sólo era uno de los mejores actores de una generación que está en extinción, sino que además su versatilidad le permitió lucirse con el traje que fuera, y tanto en comedia como en drama, tanto en cine, teatro y televisión. El radioteatro le quedó como materia pendiente, según su propia confesión.

A horas de su muerte, con 86 años recién cumplidos -el sábado 18 de abril- y una obra que estuvo en cartel hasta hace unos días (¿Quién es quién?) y que bajó por su cuadro de salud, resulta difícil elegir sus mejores personajes, porque tal vez entrarían casi todos en sus más de de 60 años de trayectoria. Seguí leyendo.

Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo de Luis Brandoni, reveló este lunes en diálogo con los medios de comunicación cómo fue el accidente doméstico por el cual falleció el actor esta madrugada.

"El sábado 11 no tenían función porque Solita (Silveyra) estaba internada por una dolencia en su columna. Luis estaba en su casa y se sentó en una silla con rueditas, en su escritorio. Se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, Saula, y se resbaló con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida que lamentablemente termina hoy con nosotros acá", dijo Rottemberg en la puerta de la Legislatura porteña, donde será velado el actor desde el mediodía.

El productor Carlos Rottemberg se mostró conmovido este lunes con "la angustia popular, angustia masiva de gente que no lo conoció como nosotros" y destacó que Beto llegaba a la gente con "sus papeles y tambien con su conducta, su vocación, su profesión, su pasión".

Guillermo Francella, con quien Brandoni participó en varios proyectos, como El hombre de tu vida, Durmiendo con mi jefe y Mi obra maestra, se comunicó vía telefónica con Telefé y recordó a Luis: “Se nos fue mi querido Beto, nuestro gran amigo. Para mi es referente y alguien que dio una amistad hermosa. Hice un montón de contenidos y siempre estaba permanentemente a su lado, vinculándome”.

“Todos estos días estuve hablando con Carlitos Rottemberg, con su señora, para saber de su estado. Desde ayer que ya había una involución en su salud y ya se esperaba el desenlace, de modo que ya estaba un poco preparado. Y anoche, a la 1 de la mañana, me llamó Carlitos y me lo notificó y… muy doloroso. Un gran amigo, un emblema para mí”, se lamentó. Seguí leyendo.

En una reciente entrevista televisiva, Luis Brandoni consideró que "el sentido de la vida es tratar de hacer algo que a uno lo haga sentir útil, más allá de los logros de orden económico o social".

"Cuando sea grande voy a tratar de -en lo posible- morirme de golpe, sin molestar a nadie, porque me voy a morir, eso lo tengo sabido. Lo más rápido que pueda", dijo el actor en A24.

Y, al parafrasear un poema, expresó: "Nos morimos y voy a ser un recuerdo. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo".

El actor Ricardo Darín recordó este lunes a Luis Brandoni y destacó que “fue un tipo comprometido con la sociedad, muy firme con sus ideas. No se puede negar su compromiso y su entrega, a parte de ser un actor maravilloso y un contador de historias como pocas veces vi”.

"Lo voy a extrañar. Él va a ser siempre muy recordado", afirmó Darín en Radio con Vos , y señaló que Brandoni "vivió en carne propia cuestiones muy duras de la vida, como tener que irse de este país amenazado, perseguido", durante la última dictadura militar.

Y agregó: "Nunca se negó a trabajar con nadie, opinaran lo que opinaran, fue defensor de opinar distinto sin convertirte en enemigo".

Carlos Rottemberg no sólo fue el último productor de Luis Brandoni (en la obra teatral Quién es quién), sino un amigo íntimo der célebre actor que murió este lunes 20 de abril.

A poco de enterarse de su muerte y mientras buscaba un lugar en el que sus restos sean velados con los honores que le corresponden, el productor teatral publicó una muy sentida carta abierta sobre la relación entre ambos, que reproducimos a continuación. Seguí leyendo.

"Con Luis Brandoni el cine y el teatro rioplatenses pierden a uno de sus mayores valores. La Democracia a un fiel ciudadano. Nosotros un amigo fiel acompañante de cada presentación nuestra en Buenos Aires", afirmó esta mañana el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor.

Con Luis Brandoni el cine y el teatro rioplatenses pierden a uno de sus mayores valores. La Democracia a un fiel ciudadano. Nosotros un amigo fiel acompañante de cada presentación nuestra en Buenos Aires. @LANACION @clarincom

La actriz Monica Villa, quien compartió pantalla en Esperando la carroza junto a Luis Brandoni, lamentó su fallecimiento y expresó: "Es ver partir una parte de la historia del teatro y el cine argentino, una historia que no vamos a recuperar. Es el final de una era, el último de los grandes primeros actores que tuvimos".

En diálogo con TN , Villa recordó la presencia del actor al decir que "donde entraba Brandoni, lo miraban a él, ya sea arriba del escenario o abajo, tenia un imán, algo especial" y destacó su rol como "dirigente sindical de la Asociación Argentina de Actores", donde luchaba por los derechos de estos trabajadores.

El expresidente Mauricio Macri despidió este lunes "con tristeza" a Luis Brandoni, a quien recordó como "un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas".

En un extenso posteo en X, Macri afirmó que tuvieron "una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas -él era reacio a la propuesta del PRO, e incluso a mi persona-, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto"

Hoy despedimos todos con tristeza a Luis Brandoni. Un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas. Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo. Tuvimos una muy linda relación,… pic.twitter.com/XyvRjNL1ZC

En esta comedia de Alejandro Doria, de 1990, Luis Brandoni actúa junto a Norma Aleandro y Andrea del Boca.

El actor argentino Ricardo Darín despidió este lunes por la mañana a Luis Brandoni, con quien ha compartido pantalla en múltiples ocasiones.

"Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto!", escribió Darín en su cuenta de X. Los actores trabajaron juntos en el programa “Mi cuñado” y en la película “La odisea de los giles”.

La senadora libertaria Patricia Bullrich recordó este lunes a Luis Brandoni en su rol artístico y también político, cuando "me acompañó en la boleta de 2023", para las elecciones presidenciales, donde Bullrich fue candidata del PRO.

"Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional", afirmó la exministra de Seguridad en su cuenta de la red social X, donde subió una foto junto a él.

Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional, que me acompañó en la boleta de 2023. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos. pic.twitter.com/6WPoCE0qYu

El exdiputado nacional por la UCR, Martín Tetaz, expresó su tristeza en redes sociales por la partida de Luis Brandoni. "Extraordinaria persona. Mi más sentido pésame a su familia", escribió.

Que tristeza la partida de Luis Brandoni. Extraordinaria persona. Mi más sentido pésame a su familia https://t.co/WTqrmPuBnc

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se expresó este lunes sobre la muerte de Luis Brandoni: "Se fue un gran hombre. Un actor inigualable. Cine, teatro y televisión".

"Generoso y comprometido como pocos con la política y la República. Se fue, pero siempre va a estar. Eterno…", escribió en sus redes sociales.

Se fue un gran hombre. Un actor inigualable. Cine, teatro y televisión. Generoso y comprometido como pocos con la política y la República. Se fue, pero siempre va a estar. Eterno… Un abrazo a su familia y a sus amigos íntimos. pic.twitter.com/PQYAhvEPIM

El actor Eduardo Blanco, quien compartió escenario con Luis Brandoni en Parque Lezama, lo recordó como "una persona muy significativa" y "honesto intelectualmente".

“Encontré un Brandoni muy debilitado en el último tiempo pero era un toro que solo lo para la vida. Es uno de los últimos de una generación brillante”, dijo Blanco en diálogo con Radio La Red esta mañana.

La Unión Cívica Radical despidió este lunes a Luis Brandoni en las redes sociales del partido: "Hoy es un día de enorme tristeza para la cultura Argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron".

"Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la Causa de la democracia. A nuestro partido le faltará su voz en cada reunión, extrañaremos su abrazo fraterno y sus palabras precisas", expresaron en un posteo que recorre su paso por la militancia política.

Hoy es un día de enorme tristeza para la cultura Argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron, disfrutando su arte en el teatro, el cine o la televisión: Luis "Beto" Brandoni. pic.twitter.com/4rgEiyv7kP

El actor se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde el 11 de abril, luego de haber sufrido una caída en su hogar. Debido a su estado de salud, tuvo que suspender la obra “¿Quién es quién?”, la cual protagonizaba junto con Soledad Silveyra.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el actor fue derivado a internación debido a que la caída le había producido un hematoma subdural, una acumulación grave de sangre entre la capa externa del cerebro y la capa media.

Aunque al principio el pronóstico era favorable, su situación comenzó a empeorar después del miércoles y, en las últimas 48 horas, el cuadro ya era “lamentablemente predecible”, según declaró su productor y amigo personal, Carlos Rottemberg, a la prensa, confirmando que el artista había dejado de responder a los tratamientos.

"No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva", afirmó de Brito en redes sociales.

Con absoluto respeto y admiración, despedimos a #Brandoni Un tipazo, un actorazo, un grande. No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva. Beto querido que en paz, Descanses! ❤️ pic.twitter.com/9PxH7ohOUx

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, despidió "con profundo respeto" a Luis Brandoni y recordó cuando "tuve el honor de compartir una banca en el Congreso de la Nación".

"Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia. En lo personal, guardo el recuerdo de su calidez, su pasión por el debate y su enorme trayectoria tanto en la cultura como en la vida política de nuestro país", expresó Francos en una publicación en sus redes sociales.

Con profundo respeto despido a Luis Brandoni, con quien tuve el honor de compartir una banca en el Congreso de la Nación. Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia. En lo personal,… pic.twitter.com/JOYUaJqCSO

Las mejores fotos del actor en el día de su fallecimiento. Seguí viendo.

"Yo lo que quería era ser un actor argentino", repetía Luis Brandoni cada vez que le recordaban la frase más famosa que salió de su boca. La escena de las "tres empanadas" había sido escrita como una más del guión de "Esperando la carroza". Pero cuando las palabras tienen chispa, prenden rápido. En cuestión de horas empezó a meterse en la lengua popular y, con el torrente que le imprimieron las décadas, franqueó la frontera entre lo analógico y lo digital. Las tres empanadas fueron virales antes de la viralidad y es parte del legado cultural que dejó Brandoni, que murió este domingo a los 86 años. Leer más.

Leonardo Cifelli realizó dos publicaciones esta madrugada para despedir a Luis Brandoni. En la más extensa, lamentó la muerte del actor al que etiquetó como “una de las grandes figuras de la cultura argentina” y destacó que “dejó una huella indeleble en el teatro, el cine y la televisión” de nuestro país.

“Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”, escribió el funcionario en un posteo que acompañó con un video del artista interpretando a distintos personajes.

Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Beto” Brandoni, una de las grandes figuras de la cultura argentina. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorgamos, en… pic.twitter.com/7bsB5dHiLp

En la red social X, agregó: “Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura”.

“Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor, con un profundo agradecimiento por todo lo que nos dejó”, completó Cifelli.

El actor y conductor recordó a su colega y lo calificó como un artista “descomunal”. “Gracias maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos Beto querido”.

“Qué actor descomunal se pierde la escena Nacional, estoy destrozado, besos al cielo Beto querido”, expresó Diego Pérez.

La figura de Luis Brandoni excedió el ámbito artístico y se hizo fuerte en otros ambientes como el sindicalismo actoral y la política. De hecho, hasta tuvo que exiliarse en la década del ‘70, tras recibir una serie de amenazas por parte de la Triple A. Leer más.

El productor cinematográfico y periodista manifestó que “es imposible imaginar” el cine argentino sin Brandoni. “Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años”, apuntó.

“Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable. Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo”, indicó.

Además, afirmó: “Como actor, no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él. Y cada vez que lo vi actuar, siempre la ponía en el ángulo. ¿Irreemplazable? Absolutamente”.

El empresario de la carne y figura política vinculada al peronismo admitió que con Luis Brandoni no coincidía “en absolutamente nada”, pero aún así aseguró que lo va a “extrañar mucho”.

“Nos acaba de dejar un artista de puta madre. Hasta siempre Beto”, le dijo a través de sus redes sociales.

Daniel Parisini, mejor conocido en la red social de X como el "Gordo Dan", escribió un posteo en X acerca de la muerte de Brandoni, a quien le destinó algunos elogios no solo como profesional de la actuación.

“No coincidí ideológicamente siempre con este señor pero fue, sin dudas, un gran actor argentino y según los que lo conocieron, una gran persona. QEPD, Luis Brandoni”, sostuvo.

No coincidí ideológicamente siempre con este señor pero fue, sin dudas, un gran actor argentino y según los que lo conocieron, una gran persona. QEPD, Luis Brandoni. pic.twitter.com/pDqFJhIrfU

La reconocida actriz se despidió de su “amigo y compañero del alma”. “Vas a estar siempre en mi corazón”, le escribió en redes.

Además, dijo sentir una “tristeza infinita”. “Bendiciones para tu alma”, completó el mensaje en Instagram.

Así definió a Luis Brandoni el director y guionista Mario Segade. "Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. Qepd, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos", escribió en la red social X.

Otro de los colegas que se volcó a las redes para despedir a Luis Brandoni fue Marcelo De Bellis. "Gigante", lo definió.

"Jamás te irás Luis. Eras, sos y serás todo encanto y verdad.. El mejor de todos los mejores. Tristeza.. Luz para tu alma", escribió el actor.

La coprotagonista de ¿Quién es quién?, la última obra de teatro que hizo Brandoni antes de su muerte, le dedicó un sentido homenaje en su cuenta de Instagram.

“Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”, escribió Solita.

Además, le envió un mensaje a la guionista y directora, quien era la actual pareja de Brandoni. “Estoy contigo y con la familia”, manifestó la actriz.

El actor reposteó dos publicaciones para despedir a su colega y excompañero de ficciones exitosas.

En una de ellas, en las que se ve una escena protagonizada entre ambos, se lee “1940-2026 Hasta siempre Beto”.

Según indicó Carlos Rottemberg, “si no hay cambios, la idea sería hacer un velatorio mañana entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche en la Legislatura, y el martes por la mañana en el Panteón de Actores”.

“Eso se está gestionando en este momento”, aclaró, sin dar una confirmación definitiva.

El productor teatral reveló que en las últimas horas “había una vigilia esperando este momento” y que el actor hasta el miércoles “respondió a algunos estímulos”. “Después, por discreción, uno no quería dar detalles”, manifestó.

“Fue un defensor de la cultura argentina y un dirigente de la asociación de actores. Después de 48 años de amigo, puedo decir que por un lado uno tiene el dolor que tiene que tener y por el otro gratificar que Brandoni vivió todo lo que él quiso vivir”, agregó Rottemberg en diálogo con TN.

Y completó: “Beto tenía una frase que era ‘si no hago teatro me muero’. Para él la profesión fue uno de los motivos de su vida”.

La diputada radical Karina Banfi también se volcó a las redes para despedir a Luis Brandoni. "Con mucha tristeza despido a un amigo que supo homenajear todos los papeles que la vida le puso enfrente", escribió en X.

"Actor brillante, honorable diputado, gran persona. Que descanses en paz".

Multiteatro destacó en X que "con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable".

﻿ "Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", señaló la empresa dedicada a la gestión de salas teatrales.

"Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional", tuiteó la Asociación Argentina de Actores en la madrugada de este lunes, poco después de conocerse la noticia de la muerte de Luis Brandoni.

El prestigioso actor tenía 86 años y más de 60 de trayectoria, repartidos en teatro, cine, televisión y streaming.

Estaba protagonizando la obra "¿Quién es quién?", junto a Soledad Silveyra, y preparando la segunda temporada de "Nada", serie que fue un fenómeno de Disney+. Leer más.

Fuente: Clarín