Muerte de Ángel: Declaran la madre y el padrastro, Quienes podrían quedar imputados por homicidio

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Luego de que la autopsia de Ángel López, el nene de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, Chubut, arrojara que tenía al menos 20 golpes en la cabeza que derivaron en el paro cardiorrespiratorio, la madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, ambos acusados de homicidio agravado por el vínculo, fueron a declarar. En ese marco, familiares, vecinos y allegados convocaron a una marcha. La concentración se inició a las 9:15 horas en el cruce de las avenidas Canadá y Portugal. El objetivo fue movilizar todos juntos hacia la Oficina Judicial, ubicada en el barrio Roca, para pedir justicia.

Tras dar su versión a los jueces, se espera que Altamirano y González queden formalmente imputados por homicidio y la Justicia determinará si continuarán o no en prisión preventiva.

Ya están detenidos

La aprehensión se realizó este domingo por la noche, después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia, que concluyeron que el menor sufrió una muerte violenta.

Tras conocer esos detalles, Roberto Castillo, el abogado que representa al papá de Ángel, sostuvo que la querella apunta a un homicidio agravado y aseguró contar con un testigo clave.

"Ellos vivían dentro de un círculo de violencia. Había violencia entre ellos y con los chicos. Y tenemos un testigo clave que da cuenta de que Michel le pegaba a Ángel", afirmó.



